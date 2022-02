Ordine della Fenice: quanti e quali sono i membri

Ordine della Fenice: andiamo alla scoperta dei membri dell’esercito che combatte Voldemort nella saga di Harry Potter.

Il quinto capitolo della saga di Harry Potter, l’Ordine della Fenice, introduce l’esercito di maghi buoni che combatte con ogni forza l’ascesa di Lord Voldemort. Nella fine del quarto film infatti l’Oscuro Signore ha fatto il proprio ritorno nella famosa scena del cimitero e della morte di Cedric Diggory. Nel quinto film si scopre l’esistenza di un esercito che a suo tempo si è dedicato a combattere Voldemort, fino alla sua sconfitta proprio in occasione dello scontro col neonato Harry, e che ora si sta riorganizzando per tornare a fronteggiare il mago oscuro. Scopriamo chi fa parte dell’Ordine della Fenice.

GHIACCIO, TRAMA E CAST DEL FILM DI FABRIZIO MORO

Ordine della Fenice: i membri

Sono diversi i membri dell’Ordine della Fenice e non tutti sono noti. C’è ovviamente il fondatore, Albus Silente, poi ci sono i genitori di Ron, Arthur e Molly Weasley, il padrino di Harry Potter, Sirius Black, il doppiogiochista Severus Piton e altri fedeli membri come Rubeus Hagrid, il custode dei luoghi di Hogwarts, il famoso auror Alastor Moody, Lupin e Tonks. Sappiamo che in passato hanno fatto parte dell’Ordine anche i genitori di Harry, uccisi ovviamente da Voldemort, e quelli di Neville, straziati dalla maledizione cruciatus. Tanti altri membri dell’Ordine sono caduti durante la guerra contro l’Oscuro Signore.

Sulla falsariga dell’Ordine di Fenice, a Hogwarts Harry, Ron e Hermione formano il proprio corpo di battaglia, l’Esercito di Silente, per allenarsi a combattere considerando che il Ministero della magia, nella sua volontà di negare il ritorno di Voldemort, gli impedisce di cimentarsi nella lotta contro le arti oscure. Tra i membri dell’Esercito di Silente, oltre ai tre soliti protagonisti della saga, troviamo altri volti noti come Neville Paciock, Ginny Weasley e i gemelli Fred e George, Luna Lovegood e Cho Chang.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI