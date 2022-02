Caterina Balivo ieri e oggi com’era agli esordi FOTO

Caterina Balivo, com’è cambiata negli anni la showgirl: scopriamo com’era agli esordi e com’è diventata oggi.

Caterina Balivo torna in televisione e nel particolare torna a vestire i panni dell’investigatrice nello show di Milly Carlucci Il cantante mascherato. Una conferma per la Balivo, che ritrova i compagni di giuria Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, con la new entry Arisa a completare la squadra. In attesa di rivederla sul piccolo schermo dunque ripercorriamo la carriera dello showgirl, alla scoperta di com’è cambiata nel tempo, dagli esordi fino ad oggi.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CAST: I GIUDICI, LA GIURIA FA DISCUTERE

Caterina Balivo prima

Nata a Napoli nel 1980, la Balivo si affaccia al mondo dello spettacolo nel 1999, quando si classifica terza a Miss Italia. Da quel momento inizia a entrare nel mondo della televisione, esordendo come valletta nel programma della Rai Scommettiamo che…? e ritagliandosi poi uno spazio sempre più importante grazie alla partecipazione ad altri programmi come I raccomandati e Unomattina.

Sono passati dunque circa 20 anni dagli esordi e oggi Caterina Balivo è un volto importante della televisione italiana. Naturalmente in questi 20 anni è cambiata molto e come spesso accade al centro del dibattito c’è la naturalezza del suo aspetto fisico, messa diverse volte in discussione. Tuttavia, la donna ha sempre smentito di essere ricorsa alla chirurgia estetica, nemmeno per il seno che, per sua stessa ammissione è cresciuto, ma solo in maniera naturale.

Caterina Balivo oggi

Oggi dunque la showgirl campana ha superato i 40 anni, ma mantiene intatto tutto il suo fascino. Chiaramente i cambiamenti rispetto agli esordi, quando aveva 20 anni, si vedono, ma sono dati semplicemente dal passare del tempo e non hanno scalfito minimamente la bellezza di Caterina Balivo.

La donna ora è pronta per il ritorno in televisione, confermando la propria presenza al fortunato show Il cantante mascherato, pronto a intrattenere ancora una volta il pubblico di Rai1.

