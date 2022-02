Flavio Insinna è sposato? Chi è la compagna Adriana Riccio donna del mistero

Flavio Insinna è volto di punta della Rai. Sempre in onda è ormai di famiglia per i telespettatori, curiosi della vita privata del conduttore. Le risposte a se è sposato e chi è la compagna

Flavio Insinna ormai da anni entra nelle case degli italiani come mattatore di diversi programmi Rai. Oggi ha 56 anni di età ed ha esordito in tv ben trent’anni fa con Club ‘92. Nella carriera di Insinna ci sono poi numerosi programmi televisivi come Affari Tuoi, la Corrida, L’eredità ed il Cantante Mascherato.

L’attore ha poi vestito i panni da protagoniste in diverse serie tv. Quante fiction ha fatto Flavio Insinna! È stato Don Bosco, commissario in Don Matteo, poliziotto in Ho sposato uno sbirro. Una carriera ricca di successi, dunque, accompagnata dal gran riserbo sulla sua vita privata illuminata dalla compagna Adriana Riccio.

Chi è la compagna di Flavio Insinna

É Adriana Riccio la compagna di Flavio Insinna. È nata nel 1978, ha attualmente 44 anni di età ed ha origini venete. Da piccola ha vissuto a Mirano poi si è trasferita ad abitare a Venezia. Accanto ai suoi studi scolastici, fin da giovanissima ha coltivato la sua più grande passione, lo sport, nello specifico le arti marziali.

Di lavoro infatti è insegnante di taekwondo. Tra le curiosità su di lei possiamo dire che è campionessa, ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali nella disciplina che insegna. Dal suo profilo Instagram su apprende che è anche amante della boxe e che è ambasciatrice di Amiche per la Pelle che si occupa di sensibilizzare alle prevenzione per il tumore alla mammella.

Flavio Insinna ha conosciuto la sua compagna Adriana Riccio ad una puntata di Affari Tuoi. Era il febbraio del 2016, lei gareggiava come concorrente del Veneto. Nel corso di quella puntata non solo si è aggiudicata un premio da 36mila euro ma anche il dolce cuore del conduttore del programma. Lui ha fatto di tutto per avvicinarsi a lei fuori dal mondo dello spettacolo.

Oggi Insinna e la compagna stanno ancora insieme e sono molto riservati, evitano di condividere scatti di coppia sui social. Convivono ed hanno due cagnoline stupende Minni e Lola. Lui le ha dedicato parole al miele nel suo libro Il Gatto del Papa. Insinna ha detto che la Riccio gli ha trasformato la sua casa in rifugio pieno di colori che si spegne ogni volta che si separano.

Flavio Insinna è sposato e ha figli?

Flavio Insinna non è sposato e non ha figli. Della sua vita privata è geloso custode ancora prima di condividerla con l’attuale compagna a cui è legato da sei anni. È balzato alle cronache rosa, anni fa, il matrimonio non celebrato tra Insinna e Graziamaria Dragani, giornalista e autrice tv. Nel 2016, mesi prima di conoscere la Riccio, si vocifera che le nozze saltarono con tanto di pubblicazioni fatte.

Non sai mai stati ufficializzati i motivi sul perché si sono lasciati dai diretti interessati, lui disse solo di avere un carattere particolare. Al Corriere della Sera, nel gennaio scorso, Flavio Insinna ha parlato del suo concetto d’amore e spiegato perché non ha figli. Viene da una famiglia speciale, molto unita e piena d’affetto. Non sarebbe un padre con molto tempo da dedicare ai suoi bambini, non presente al modo giusto.

