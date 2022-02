Venerdì 18 febbraio torna in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20, Fosca Innocenti. La fiction crime con protagonista Vanessa Incontrada dà appuntamento ai fan con la seconda puntata. Le indagini verteranno sulla morte di una ex compagna di scuola del vice questore.

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Fosca Innocenti. Il vice questore, interpretato da Vanessa Incontrada, sarà alle prese con nuovi casi e, al tempo stesso, con la propria vita amorosa alquanto complessa. Scopriamo cosa accadrà la settimana prossima.

Fosca Innocenti, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti, nuova fiction crime Mediaset con Vanessa Incontrada. L’episodio, dal titolo La notte degli imbrogli, andrà in onda venerdì 18 febbraio in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20.

La comunità di Arezzo viene letteralmente sconvolta dalla morte di una donna. Fosca Innocenti la conosceva. Il suo nome era Asia Borghi ed era una compagna di classe del vice questore ai tempi della scuola. Le due non si parlavano da molti anni, dal momento che Fosca aveva deciso di tagliare i ponti dopo un duro litigio.

Non può fare altro che gettarsi a capofitto nelle indagini. Vuole far luce sul caso il prima possibile, così da rendere giustizia all’ex amica. Deve ricostruire la quotidianità di Asia, così da mettersi nei suoi panni e capire cosa possa essere accaduto. Ripercorre tutta la sua vita da quel litigio alla morte.

Scopre che negli ultimi anni aveva coltivato il sogno di diventare un’attrice. Si era così trasferita a Milano, provando numerosi provini. Missione fallita, purtroppo per lei, il che l’ha ricondotta ad Arezzo. Qui aveva iniziato a insegnare recitazione in un liceo. Come sappiamo, l’olfatto è un po’ il superpotere di Fosca. Anche stavolta la aiuta a ricostruire la dinamica che ha portato alla sua morte.

Può iniziare così a mettere in fila i sospettati. Ritiene debba concentrarsi sui suoi colleghi. Al tempo stesso, però, getta uno sguardo attento anche su un uomo, che è stato l’amante di Fosca, e un gruppo di nomadi dell’area. Come se non bastasse questo caso spinoso, che la colpisce nel profondo, la sua situazione sentimentale è sottosopra. Prova una profonda inquietudine nel sapere che a breve Cosimo partirà per New York. Non ha trovato il coraggio di confessarsi e ora il suo grande amore sta per cambiare vita.

