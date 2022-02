Fosca Innocenti dove è stato girato: le location che puoi visitare economiche

Da venerdì 11 febbraio va in onda Fosca Innocenti, una nuova fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada. L’amatissima attrice si cala nei panni di un vicequestore alla guida di una squadra quasi totalmente femminile. I casi che caratterizzano gli episodi sono “regolari”, ovvero di quelli di cui leggiamo ogni giorno, purtroppo.

L’ambientazione è fantastica. Ci si trova infatti in Toscana. Ecco nello specifico dove è stata girata Fosca Innocenti. In questo articolo vi offriamo una guida per andare alla ricerca delle location della fiction, tutte meritevoli di una gita.

LEGGI: Fosca Innocenti quante puntate sono, trama e cast: bellezza ad Arezzo

Fosca Innocenti, dove è stata girata

Le fiction italiane hanno un grande vantaggio rispetto a quelle di altri Paesi. Vi è davvero l’imbarazzo della scelta quando si parla di location. Vi siete chiesti dove è ambientata Fosca Innocenti? Ecco in quali zone della Toscana hanno girato le loro scene Vanessa Incontrada e gli altri membri del cast della fiction Mediaset.

La principale location è Arezzo, un vero e proprio gioiello della Toscana. È leggermente al di fuori di quelli che possono essere i classici circuiti turistici. Per questo motivo è una location economica da scoprire. Ne resterete ammaliati, senza per questo dar fondo ai vostri risparmi.

Sita su una collina a nord della Valdichiana, Arezzo si può dire sia ferma nel tempo. Vanta 100mila abitanti e mescola ottimamente tradizione e modernità. Tanti i luoghi esaltati nel corso degli episodi della fiction:

Duomo

Piazza della Libertà

Basilica di San Domenico

Percorso espositivo I Colori della Giostra

Piazza San Francesco

Via di Seteria

Pomaio

Il tutto realizzato in collaborazione con Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e Comune di Arezzo. Fondi ricevuti per esaltare il territorio, cosa che la fiction fa egregiamente. Non ci sarebbe da stupirsi se la prossima estate dovesse registrare un aumento sul fronte turismo. Forse sarebbe meglio affrettarsi a prenotare per risparmiare il più possibile.

La protagonista, Fosca Innocenti, vive nella campagna di Montecchio, altro luogo splendido da ammirare, immersi nella natura. Il commissariato dove lavora, però, è ricostruito in Piazza Grande, a due passi da Via di Seteria. Una strada dalla grande rilevanza, dal momento che vi lavora il suo amico Cosimo, del quale è innamorata. Questi è interpretato da Francesco Arca, che nella fiction è proprietario di un’enoteca.