Fosca Innocenti quante puntate sono, trama e cast: bellezza ad Arezzo

Nuovo appuntamento con una fiction Mediaset. L’11 febbraio fa il suo esordio Fosca Innocenti, che ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Un cast quasi esclusivamente femminile, che vede al centro della trama il personaggio di Fosca Innocenti, vicequestore di Arezzo.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Fosca Innocenti, fiction Mediaset. Quanti episodi ci attendono, qual è la trama e che cast è stato coinvolto in questo progetto.

Fosca Innocenti, quante puntate

Fosca Innocenti è una nuova fiction Mediaset, in onda da venerdì 11 febbraio 2022. Appuntamento fissato in prima serata alle ore 21.21. Sono stati realizzati otto episodi, suddivisi in quattro puntate. Ecco la programmazione prevista per questo atteso titolo:

11 febbraio 2022: prima puntata (episodio 1-2)

18 febbraio: seconda puntata (episodio 3-4)

25 febbraio: terza puntata (episodio 5-6)

4 marzo 2022: quarta puntata (episodio 7-8)

Fosca Innocenti, trama e cast

Fosca Innocenti è un vicequestore della Polizia di Arezzo. Una donna indipendente e molto orgogliosa. Vive in una fattoria, si gode a pieno la sua libertà, essendo single, e si concede lunghe passeggiate sul suo cavallo, Artù. Ne ha bisogno, considerando il gravoso stress legato alla sua professione. È alla guida di una squadra quasi esclusivamente al femminile. C’è spazio infatti per un solo uomo. Ogni giorno si ritrovano ad analizzare delicati casi di omicidio.

In questa serie ad avere spazio sono i casi “regolari”, quelli dei quali siamo purtroppo abituati a leggere su base quotidiana ormai. Nessun terrorismo o faccia a faccia con la mafia, dunque. Si parla di persone comuni, spesso in grado di macchiarsi le mani delle peggiori efferatezze. Alla fine della giornata è solita confrontarsi con il suo amico Cosimo, che conosce fin da bambina, con il quale intraprenderà qualcosa in più di una semplice amicizia.

Ecco il cast principale di Fosca Innocenti:

Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada

Cosimo, interpretato da Francesco Arca

Giulia De Falco, interpretata da Desirée Noferini

Rosa Lulli, interpretata da Cecilia Dazzi

Pino Ricci, interpretato da Francesco Leone

Bice, interpretata da Giorgia Trasselli

Dottor Fontana, interpretato da Claudio Bigagli

Susy, interpretata da Maria Malandrucco

PM Giuliana Perego, interpretata da Irene Ferri

