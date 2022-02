Francesco Arca Uomini e Donne: com’era e che fine ha fatto la scelta Carla

Ricordate l’avventura di Francesco Arca a Uomini e Donne? Ricordiamo com’era la scelta Carla e che fine ha fatto oggi.

Tra i protagonisti della nuova fiction di Mediaset, Fosca Innocenti, c’è anche Francesco Arca, che veste i panni di Cosimo, migliore amico della protagonista Fosca, interpretata da Vanessa Incontrada. Torna in televisione dunque l’attore, dopo che nell’ultimo anno ha preso parte a due episodi di Svegliati amore mio e alla serie tv di Netflix Guida astrologica per cuori infranti. Nella sua carriera Francesco Arca ha ricoperto diversi ruoli sia al cinema che in televisione, ma l’inizio del suo successo è da ricondurre all’esperienza sul trono di Uomini e Donne nel 2004: ripercorriamo quell’avventura e scopriamo che fine ha fatto la sua scelta del tempo, Carla Velli.

Francesco Arca a Uomini e Donne, che fine ha fatto la scelta Carla

Nel 2004 Francesco Arca aveva 25 anni e iniziava a farsi conoscere grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. In qualità di tronista, l’uomo inizia a stringere da subito un legame con la corteggiatrice Carla Velli. La veneziana però dopo qualche uscita decide di lasciare il programma per problemi personali, salvo poi fare il proprio ritorno ed essere proprio la scelta del tronista.

I due escono insieme dal programma e si affermano come una delle coppie più amate e ricordate dal pubblico di Canale 5, ma dopo qualche mese si lasciano, rimanendo comunque in ottimi rapporti. Carla dopo un anno dalla fine della storia con Francesco è anche tornata a Uomini e Donne, ma la sua avventura ha avuto un esito ben diverso, con Cristiano Angelucci che l’ha rifiutata.

Progressivamente Carla Velli si è allontanata dal mondo dello spettacolo, mettendo su famiglia con Matteo Volotina, con cui ha avuto il piccolo Emanuele. La storia d’amore è terminata però in modo traumatico, con l’uomo che è stato trovato morto in una stanza di albergo a Mestre.

