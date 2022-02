Francesco Facchinetti chi é la moglie

Francesco Facchinetti, scopriamo chi è la moglie del giudice de Il cantante mascherato 2022.

Anche quest’anno Francesco Facchinetti sarà tra i protagonisti dello show di Rai1 Il cantante mascherato. Il figlio di Roby sarà ancora tra i giudici, insieme a Flavio Insinna, Caterina Balivo e Arisa, novità di quest’anno. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata di Francesco Facchinetti: chi è sua moglie, la bellissima ex modella brasiliana Wilma Helena Faissol.

Francesco Facchinetti, chi è la moglie

Wilma nasce il 2 febbraio 1982 in Brasile e si è affermata come modella e nota fashion blogger. Prima di arrivare in Italia ha lavorato a New York, ricoprendo l’incarico di curare la comunicazione di Vera Wang, la famosissima stilista. Ha da sempre coltivato il sogno di fare la giornalista di moda e oggi è diventata una famosa fashion blogger e influencer, ottenendo un grande seguito sui social anche in collaborazione col marito Francesco Facchinetti, anche lui estremamente popolare sul web.

Prima di conoscere Facchinetti, Wilma è stata sposata con un uomo di cui non si sa molto, ma con cui ha avuto la sua prima figlia: Charlotte. Dopo la fine del matrimonio la donna ha conosciuto il suo futuro marito in una vacanza e tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono sposati in segreto l’11 dicembre 2014, poi hanno celebrato la loro unione con una festosa cerimonia il successivo 22 settembre.

Insieme, Wilma e Francesco hanno allargato la famiglia, con la donna che ha dato alla luce altri due figli: Leone nel 2014 e Lavinia Angelica Catherine due anni dopo. I due si uniscono alla primogenita di Wilma, Charlotte, e a Mia, la prima figlia di Francesco Facchinetti, avuta con la sua ex Alessia Marcuzzi.

