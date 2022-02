Francesco Facchinetti, andiamo alla scoperta della famiglia del cantante: quanti figli ha e chi sono.

Lo rivedremo in televisione come giudice in Il cantante mascherato, ancora al fianco di Caterina Balivo e Flavio Insinna e alla new entry Arisa. Siamo però abituati a vedere Francesco Facchinetti quotidianamente sui social, dove condivide molti momenti della sua vita, in particolare quella familiare. Andiamo dunque alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla vita di Francesco Facchinetti, in particolare sui suoi figli.

Francesco Facchinetti, quanti figli ha

Celebre per essere il figlio di una vera e propria icona della musica italiana come Roby Facchinetti, Francesco ha saputo ritagliarsi la propria strada, tentando prima di seguire la via della musica come il padre e stabilendosi poi come un imprenditore di successo e un noto personaggio mediatico. Francesco Facchinetti è diventato una vera e propria star dei social grazie anche all’assiduità con cui condivide i propri momenti familiari.

Momenti che Facchinetti condivide con i suoi figli, che sono ben 4. Tre sono suoi figli naturali, mentre una è la figlia della moglie del cantante. La primogenita di Francesco Facchinetti si chiama Mia, è nata nel 2011 dalla sua precedente relazione con Alessia Marcuzzi. Come ben sappiamo, la storia tra i due è finita e Francesco ha ritrovato l’amore con la modella brasiliana Wilma Helena Faissol.

La donna, prima del matrimonio con Facchinetti, aveva già una figlia di nome Charlotte. Alla famiglia si sono aggiunti poi Leone, nato nel 2014, e Lavinia Angelica Catherine, venuta al mondo invece nel 2016. Così si compone dunque la famiglia di Francesco Facchinetti, sempre grande protagonista dei social, dove condivide i tanti momenti genitoriali e le avventure che vive insieme ai suoi figli.

