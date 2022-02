Milly Carlucci ieri e oggi com’era agli esordi FOTO

Com’è cambiata negli anni Milly Carlucci? Vediamo com’era ai suoi esordi e com’è diventata oggi la famosa conduttrice televisiva.

Milly Carlucci sta per tornare protagonista della prima serata di Rai1. Il volto di Ballando con le stelle sarà alla guida anche de Il cantante mascherato, lo show canoro in cui gli artisti misteriosi si esibiranno nascosti da eccentrici costumi. Facciamo un tuffo nel passato e andiamo a vedere com’era Milly Carlucci negli anni dei suoi esordi e com’è cambiata nel tempo.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CAST: I GIUDICI, LA GIURIA FA DISCUTERE

Milly Carlucci prima

Oggi è un volto iconico della televisione italiana grazie al successo accumulato in tantissimi anni di carriera. Gli esordi in televisione risalgono infatti a molto tempo fa, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. La notorietà è arrivata al fianco di Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che…, ma la consacrazione definitiva è sopraggiunta negli anni 2000, con lo straordinario successo di Ballando con le stelle, che ha lanciato Milly Carlucci nell’olimpo delle conduttrici più amate e pagate della televisione italiana.

Classe 1954, da ragazza Milly Carlucci ha preso parte anche a diversi concorsi di bellezza, diventando nel 1972 Miss Teenager. Da quegli anni è passato tantissimo tempo, ma la donna ha sempre mantenuto un aspetto naturale e infatti non è mai ricorsa alla chirurgia estetica, cambiando solo look svariate volte, alternando sia tagli corti che lunghi.

Milly Carlucci oggi

Oggi, a quasi 70, Milly Carlucci mantiene un aspetto impeccabile e il tutto senza l’intervento del chirurgo. Come ha raccontato lei stessa, si prende cura della sua pelle solo tramite trattamenti cosmetici, come il laser che aiuta a rigenerare il collagene sottopelle. Insomma una bellezza completamente naturale che non perde tutto il suo fascino nonostante il tempo che passa.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI