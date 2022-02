Quando finisce DOC 2, l’indiscrezione che spiazza

Doc 2 continua a volare negli ascolti e i telespettatori temono possa finire presto. Quando finisce è certo, c’è però un’indiscrezione che spiazza

Doc 2 è una delle serie più viste di tutti i tempi. Gli intrecci della seconda stagione della fiction che vide protagonista Luca Argentero stanno sciogliendo. È stato fugato ogni dubbio sulla morte di Lorenzo Lazzarini, non è stato il medico più amato dagli italiani ad ucciderlo, anche se è immischiato in un affare più rischioso. Resta infatti in piedi la dinamica legata al certificato medico del dottore morto per covid.

Giulia si è molto avvicinata a Damiano fino a baciarlo bisognerà capire se lo sta facendo perché ha percepito il doppio gioco della spia o se è davvero presa. Altra questione che sta appassionando e alzando lo share della fiction é l’amore, Elisa deve smascherare il sacerdote Massimo mentre Riccardo deve decidere tra la figlia di Fanti, alias Argentero, e la sua fidanzata Alba. Insomma, gli italiani non vorrebbero che la seconda stagione delle serie si conclusa e si chiedono quando finisce DOC 2? La risposta

Quando finisce doc 2: la data

DOC 2 finisce il 24 marzo. C’è dunque da aspettare ancora un bel mesetto per dire addio al bel Dottor fanti e la sua super équipe di medici. Gli episodi complessive della seconda stagione della fiction con Luca argenterò sono infatti 16 e si è arrivati praticamente alla metà delle puntate viste in onda. La prima voce che circola sulla fortunata serie tv è quella che avvolge nel mistero tutte le fiction: sono stati girati due finali di Doc 2 per regolarsi in base al sentiment del pubblico sulle dinamiche già viste in onda.

Nessuna conferma per la seconda stagione che vede protagonista il dottor Fanti, anzi sarebbe strano che un prodotto di qualità così elevata in ogni reparto dagli attori a quello tecnico possa anzitempo essersi preoccupato degli ascolti, record, o del pensiero dei telespettatori di puntata in puntata. Semmai il ragionamento potrebbe essere al contrario, dato il successo ci potrebbe essere un finale di Doc 2 che non chiude le storie di alcuni personaggi o ne apre altri per prepararci alla terza stagione.

L’altra indiscrezione che spiazza sulla medical fiction è proprio riguardo a Doc 3. Si farà senza alcun dubbio ma potrebbe non essere girato nell’immediato che significa vedere di nuovo in onda il dottor Fanti tra almeno un anno e mezzo.

