Vanessa Incontrada chi è il marito Rossano Laurini: la verità sulla crisi

Vanessa Incontrada, andiamo alla scoperta di suo marito, Rossano Laurini, e dei dettagli della crisi che i due hanno vissuto.

Vanessa Incontrada è sicuramente uno dei volti più famosi e amati della televisione italiana, con tantissimi anni di carriera alle spalle. Dallo straordinario successo di Zelig ai ruoli al cinema e in televisione, fino all’ultima fatica dell’attrice spagnola, la miniserie Fosca Innocenti: Vanessa Incontrada continua a ricoprire ruoli di primissimo piano in televisione, ma resta anche al centro delle voci del gossip. In particolare, a far parlare è la sua situazione coniugale, il suo matrimonio con Rossano Laurini che sembra essere in crisi: scopriamo tutti i dettagli.

Vanessa Incontrada, chi è il marito

Da 15 anni Vanessa Incontrada e Rossano Laurini condividono le proprie vite, ma ora i due sembrano essere arrivati a un punto di rottura. Anche l’inizio della loro storia è stato molto controverso all’epoca: Rossano era infatti fidanzato con Chiara Palmieri, la sorella dell’ex fidanzato dell’attrice. Tra i due è scoppiata la scintilla ed è nato l’amore, che al tempo ha fatto tantissimo scalpore considerando la modalità con cui è venuto fuori, con l’opinione pubblica che ha condannato pesantemente la showgirl.

La coppia ha deciso di vivere il proprio amore sempre al riparo dei riflettori, parlando poco e facendosi vedere raramente. Pare però che ora i due siano arrivati alla fine della loro storia a causa di una crisi nata durante il primo lockdown, nel 2020, a cui marito e moglie non hanno saputo mettere una pezza.

Voci mai confermate, ma nemmeno smentite. Sui social i due non si fanno vedere insieme ormai da un bel po’ e le indiscrezioni circa una loro separazione si fanno sempre più insistenti, con la mancanza di smentite che non fa che corroborare questa tesi.

