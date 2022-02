Protagonista dell’edizione di Amici 2019-2020 ha una nuova vita: Valentin Dumitru oggi che fine ha fatto dopo essere stato cacciato dal programma da Maria De Filippi e dopo la fine del flirt con Francesca Tocca

Il ballerino Valentin Dumitru è stato tre anni fa sulla cresta dell’onda per la sua popolarità mediatica. Di origini rumene, è nato a Bucarest il 30 luglio del 1988, ha oggi 34 anni di età. Fin da piccolo accanto ai suoi studi scolastici ha coltivato la sua più grande passione: il ballo. Già a cinque anni ha iniziato a frequentare la più rinomata scuola di danza della sua città natale, la Capsali si è diplomato per poi iniziare a specializzarsi in latino, partecipando a diverse gare nelle diverse specialità previste nel suo stile.

Talento naturale è stato scelto nel 2019 come ballerino della scuola di Amici dall’allora insegnante di latino Natalia Titova. Ritenuto arrogante per l’intero percorso, durante una puntata del serale di marzo 2020, il ballerino Valentin Dumitru è stato cacciato da Amici perché Maria De Filippi non tollerava più la sua maleducazione, in particolare in sala prove ha cercato di correggere la maestra Natalia Titova, criticato musica e danzatori professionisti fino a dare dell’incapace alla Tocca. Valentin e Francesca durante Amici 19 hanno avuto un flirt durato pochi mesi. Che fine ha fatto Valentin, cosa fa oggi?

Valentin Dumitru oggi

È un ballerino dal successo internazionale Valentin Dumitru oggi e si divide tra la Liguria e l’estero. Come annunciato anche sul suo profilo Instagram ufficiale che conta oltre 100mila follower è nella top 50 Wdsf World Ranking List. Attualmente l’ex ballerino di Amici è anche uno stimato coreografo. Sui social posta spesso video legati a gare di ballo fatte in carriera e scatti legati alla sua professione la danza. Particolare risonanza ha avuto un suo video sul tango contaminato. Che fine ha fatto Valentin di Amici? È dunque un professionista affermato nel mondo della danza. Per quanto riguarda la sua vita privata oltre all’amore per sua sorella, non ci sono scatti legati alla sua sfera personale. Non sappiamo se Dumitru ha una fidanzata e se è così preferisce lasciarla segreta.