Nel 2009 la vita di Luca Pasquale Medici, ovvero Checco Zalone, è cambiata per sempre. Il celebre comico ha esordito al cinema con Cado dalle nubi, dando il via alla propria proficua collaborazione con Gennaro Nunziante sul grande schermo. Un film che ha portato qualcosa di diverso nella commedia all’italiana degli ultimi anni, consacrando il successo del suo autore.

Sono trascorsi più di dieci anni dall’uscita di Cado dalle nubi, eppure ogni volta che viene proposto in televisione ottiene sempre degli ottimi ascolti. Battute conosciute a memoria ma forse non tutti sanno dove è stato realmente girato questo film di Checco Zalone. Scopriamolo insieme.

Cado dalle nubi, trama e cast

Checco è un giovane cantante neomelodico. Ha vissuto in Puglia tutta la sua vita ed era certo che il suo futuro fosse già scritto, al fianco della sua fidanzata Angela. Dopo sei anni, però, lei lo lascia. Non vede alcun futuro con lui, che reagisce trasferendosi a Milano, così da cambiare vita e inseguire il successo.

Va a vivere da suo cugino Alfredo, che nasconde la propria omosessualità, costringendo il fidanzato Manolo a fingersi suo semplice coinquilino. Ben presto Checco incontrerà Marika e farà di lei il centro del suo mondo. Lei è però figlia di un attivista leghista, il che non farà che aggiungere ostacoli alla già complessa vita milanese del ragazzo.

Ecco il cast di Cado dalle nubi:

Checco Zalone: Checco Zalone

Giulia Michelini: Marika Mantegazza

Dino Abbrescia: Alfredo

Fabio Troiano: Manolo

Ivano Marescotti: Mauro Mantegazza

Raul Cremona: Roberto

Gigi Angelillo: zio di Checco (padre di Alfredo)

Anna Ferruzzo: Pina Albanese (Madre di Checco)

Ludovica Modugno: zia di Checco (madre di Alfredo)

Alberto Gimignani: prof. Crespi

Ivana Lotito: Angela

Cado dalle nubi, dove è stato girato

Il primo film di Checco Zalone non poteva che aprirsi in Puglia. Il comico è infatti pugliese, nato a Capurso, in provincia di Bari. Cado dalle nubi, invece, vede le sue prime scene ambientate a Polignano a Mare, celebre comune dai paesaggi splendidi, particolarmente turistico.

Non è però l’unica location di questa splendida regione scelta per la pellicola. Spazio anche a Savelletri e Fasano. Quest’ultimo è un comune sito al centro di un immaginario triangolo composto da Bari, Brindisi e Taranto. È qui che si svolge il matrimonio di Checco, presso l’Hotel Masseria Torre Coccaro, in Contrada Coccaro.

La produzione ha poi girato molte scene a Milano, tra centro cittadino e provincia. È qui che si svolge gran parte del film. Marika convince Checco a dare lezioni di chitarra a un gruppo di ragazzi problematici. Il tutto avviene a Morimondo, all’interno del chiostro dell’abbazia di Morimondo, in Piazza San Berbardo. Il tutto a un passo da Pavia e a pochi chilometri da Milano.

