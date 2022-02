Ogni maledetta domenica, il cui titolo originale è Any Given Sunday, è una pellicola cult del 2000. Diretto da Oliver Stone, questo film drammatico, ambientato nel mondo dell’NFL, offre uno sguardo tremendamente realistico sullo sport più amato degli Stati Uniti.

Che voi abbiate mai visto Ogni maledetta domenica oppure no, conoscerete di certo la scena del monologo di Al Pacino. Se siete dei fan la conoscerete quasi a memoria. Potreste però ignorare la vera storia del discorso tenuto dal coach Tony D’Amato. Ecco cosa sapere.

Ogni maledetta domenica, trama e cast

Gli Sharks sono una squadra di football americano alle prese con un netto calo nei risultati. La morte dell’anziano proprietario ha scosso l’ambiente ma le cose stanno per cambiare. Alla dirigenza c’è la presidentessa Christina Pagnacci, figlia dell’ex proprietario, pronta a lottare in un ambiente incredibilmente maschilista e sessista.

Ad allenare la squadra c’è Tony D’Amato. Un allenatore molto all’antica, dal grande talento e una vita semi distrutta. La stagione, già non semplice, si complica quando il quaterback Cap si infortuna e il linebacker, Luther, subisce una frattura al collo. Lo sguardo viene rivolto al dietro le quinte, sottolineando come mentalmente questi giocatori subiscano abusi. Tutto si svolge in pochi anni e bisogna essere sempre al massimo. La fama e i soldi, inoltre, corrodono l’anima.

Dalle retrovie si fa notare Willie Beaman, giovane talentuoso a caccia di una chance per poter esplodere. Carattere difficile, che spesso lo porta a scontrarsi con Tony. Entrambi dovranno riuscire a trovare un equilibrio in un mondo tanto luccicante in TV quando sporco nello spogliatoio.

Ecco il cast di Ogni maledetta domenica:

Al Pacino: Tony D’Amato

Cameron Diaz: Christina Pagniacci

Dennis Quaid: Jack ‘Cap’ Rooney

James Woods: dott. Harvey Mandrake

Jamie Foxx: Willie Beamen

LL Cool J: Julian Washington

Matthew Modine: dott. Ollie Powers

Aaron Eckhart: Nick Crozier

John C. McGinley: Jack Rose

Ogni maledetta domenica, storia vera del monologo

Non pubblichiamo il testo del celebre monologo di Al Pacino. Preferiamo aggiungere il video della scena, così che possiate godere della prova attoriale del celebre Premio Oscar. Vi raccontiamo però la storia vera che si cela dietro quelle parole. Tony Montana è in parte ispirato a un vero allenatore di football americano. Il suo nome era Marty Schottenheimer. Un coach che detiene un record davvero incredibile. Era infatti uno degli allenatori con il maggior numero di vittorie ottenute in carriera in NFL. Eppure non ha mai vinto un Super Bowl. Ha allenato per circa 40 anni, facendo parte della storia di questo sport. È purtroppo deceduto nel 2021.

Un vero motivatore, in grado di entrare nella mente dei propri giocatori. In occasione dei playoff del 1989 tenne un discorso ai suoi Cleveland Brown che divenne memorabile. È su quelle parole che si fonda il monologo di Al Pacino in Ogni maledetta domenica. Le parole sono state in parte riadattate, ma chi ha avuto la possibilità di ascoltare quello originale dal vivo, può di certo rivivere quei brividi in questa scena cult.

