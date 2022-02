Aka7even ad Amici, che fine ha fatto l’ex Martina Miliddi

Aka7even è ormai un volto noto della musica. Nel suo percorso ad Amici è esploso con la canzone Mi manchi dedicata a Martina Miliddi, con Perfetta così è salita la curiosità. Che fine ha fatto la ballerina che aveva rubato il cuore del cantante?

Sembra ormai solo un lontano ricordo eppure proprio un anno fa nello studio di Amici, prima del serale, Aka7even vinceva sfide e guadagnava stream con la canzone Mi Manchi. Il suo singolo è stato dedicato alla ballerina di Amici Martina Miliddi, all’epoca la sua fidanzata all’interno del programma. La canzone struggente è nata a causa di una rottura tra i due che è diventata insanabile fino a diventare definitiva con la coppia che nel giro di pochi mesi si è detta addio.

Martina e Aka7even si sono conosciuti tra i banchi del talent show condotto da Maria De Filippi. Nel giro di poco tempo la loro simpatia è diventata qualcosa di più, con un bacio appassionato che ha suggellato l’inizio del loro rapporto. La storia d’amore tra Martina e Aka7even di Amici è poi continuata tra alti e bassi con la ballerina voluta fortemente dalla maestra Lorella Cuccarini che si sentiva oppressa dal cantante pupillo di Anna Pettinelli.

In realtà non era tanto il modo di vedere la relazione da parte del cantante di origini casertane ad essere realmente pesante, lei era innamorata di un altro. Il suo percorso si è fermato dopo poche puntate del serale e di lei si sono perse le tracce. Scopriamo che fine ha fatto Martina Miliddi ballerina di Amici 2021.

Che fine ha fatto Martina Miliddi di Amici?

È di successo la fine che ha fatto Martina Miliddi, ballerina di Amici. Non tour di danza, anche a causa del Covid né ha fatto parte di una compagnia con un contratto, sempre a quanto ci risulta. La danzatrice di latino continua ballare riscontrando molto successo sui social e in particolare con gli spot pubblicitari. Martina Miliddi è oggi il volto di uno spot della Lancome in cui sponsorizza l’ultimo profumo del brand ballando. Su Instagram ha quasi 400 mila followers e anche su TikTok vanno molto forte i suoi balletti.

La vita privata di Martina Miliddi, ballerina di Amici, oggi è all’insegna dell’amore. È infatti ancora fidanzata con Raffaele Renda, anche lui cantante della stessa edizione del talent show nella quale era presente Aka7even e motivo per cui si è lasciata con la voce di Perfetta così. A riprova della loro relazione solilda, Martina è apparsa anche in diversi video del cantante.

