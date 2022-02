Chi è il compagno di Levante Pietro Palumbo, papà di sua figlia

È nata la figlia di Levante che si chiama Alma Futura. Il fidanzato dell’artista è Pietro Palumbo, scopriamo chi è che ha rubato il cuore alla cantante ex di Diodato

Su Instagram è arrivato l’annuncio: il 13 febbraio è nata Alma Futura, la figlia di Levante. La cantante ha dedicato un lungo post alla nascita della bambina e ha ringraziato per questo viaggio Pietro, il suo compagno. La bambina è nata al reparto di ostetricia dell’Humanitas San Pio X di Milano. Levante ha spiegato che sua figlia si chiama così perché è un’anima gentile che l’ha resa fortunata. Futura invece potrebbe essere un omaggio alla canzone di Lucio Dalla. Scopriamo chi è Pietro Palumbo il fidanzato di Levante e papà di sua figlia.

Chi è Pietro Palumbo il fidanzato di Levante

È Pietro Palumbo il compagno di Levante, di origini siciliane è infatti nato a Palermo nel 1986 ed ha quindi 36 anni di età. Molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, non conosciamo la sua data di nascita precisa. Stando al suo profilo Linkedin conosciamo il suo importante percorso di studi. Si è laureato all’Università degli studi di Palermo in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ha poi concluso un master universitario alla Cattolica e in precedenza un master di legge al King’s College di Londra.

Attualmente il fidanzato di Levante Pietro Palumbo di lavoro fa l’avvocato presso un noto studio legale di Milano. Claudia Lagona, il vero nome di Levante, ha raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera della sua storia d’amore con il papà di sua figlia Alma Futura. La cantante e il fidanzato si sono conosciuti nel 2018 ad una cena di compleanno di amici comuni ed è rimasta folgorata dalla sua bellezza.

Con il passare del tempo ha scoperto anche della sua anima pura e solo pochi giorni ha pubblicato una serie di scatti su Instagram che racchiudono i momenti più belli della loro relazione. Per Levante si tratta della prima figlia, è stata sposata per due anni con il musicista Simone Cogo e successivamente ha avuto una relazione con Diodato il cantante di Fai Rumore.

