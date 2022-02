Chi è Mister Hyde il cantante del litigio tra Biagio e Armando

A Uomini e Donne è andata in onda la puntata della lite tra Biagio e Armando. E’ stato nominato un artista, scopriamo chi è il cantante Mister Hyde al centro del litigio

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 14 febbraio, Biagio ha voluto dedicare una canzone a Giuliana. La sua scelta però ha scatenato la reazione di Armando che ha accusato l’uomo di voler passare volutamente la canzone su richiesta dell’artista. La risposta di Biagio è stata immediata con un faccia a faccia che è stato risolto da Maria De Filippi chiedendo a Gianni Sperti di scegliere la canzone così da evitare ulteriori polemiche. Scopriamo chi è il cantante che ha scatenato il litigio e la canzone scelta da Biagio.

Chi è Mister Hyde e la canzone scelta da Biagio

Biagio ha scelto la canzone Sì ‘a cosa cchiù bella di Mister Hyde. Dietro questo pseudonimo si nasconde l’artista Ludo Brusco. Nello specifico la canzone vede la partecipazione di Rico Femiano, cantante neomelodico di grande successo. La canzone è un’autentica hit e ha raggiunto in 7 mesi quasi 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Mister Hyde si è fatto notare nel 2006 con una collaborazione per il brano Fammi riprovare di Gigi Finizio. Con l’artista ha partecipato anche alla produzione di Non Posso e Basterebbe. Nel corso degli anni Mr Hyde ha collaborato anche con Edoardo Bennato, Peppino Di Capri e Tullio De Piscopo tra gli altri. Grazie al grande successo ha creato la loro etichetta discografica e si occupano di produzioni musicali e di video.

Il testo di Sì ‘a cosa cchiù bella

Nella puntata di Uomini e Donne la canzone che Biagio ha scelto da dedicare a Giuliana è Sì ‘a cosa cchiù bella. Scopriamo il testo della canzone che ha portato tra Biagio Di Maro e Armando Incarnato a Uomini e Donne Trono Over

Quando arriva quell’attimo

Dove gli occhi s’incontrano

Quasi come un miracolo

I pensieri si toccano

Non ha senso nascondersi

Fa più male che viversi

La paura di perdersi

Dietro vecchie abitudini

Io che non ci ho creduto mai

Ca puteve succerere

Ma sti mmane int’a n’attimo

E ferite cancellane

Voglio ca tu si l’urdema

Pecché nun è mai stato ammore primm’e te

Si a cosa cchiù bella ca po’ capita’

A chi dint’ ‘a vita a sapute aspetta’

Si è sule nu suonne tu nun me sceta’

Si a mia pe sempe ogni mumente

Si a cosa cchiu’ bella ca po’ capita’

Si tu e chistu’ core chell’ata mmita’

Pe sempe astrignute cu tte’ vogl sta

Eternamente io e te pe sempe

Tu si’ na’ cosa ca’ nun passe cchiu’

Tu me fermat pure o’ tiempo

To ddico ossaje nun me ne pento

Si sulo nun te sento

Me manc ogni mument ca’ nun ce staje tu

Io che non ci ho creduto mai

Ca puteve succerere

Ma int o core è int all’anema

Tu e cagnate sti regole

Pure e vase o raccontane

Pecche’ nun è mai stato ammore primm’e te

Si a cosa cchiu’ bella ca po’ capita’

A chi dint’ ‘a vita a sapute aspitta’

Si è sule nu suonne tu nun me sceta’

Si a mia pe semp ogni mument

So nu pazz nnammurate

Ammore mije tu me cagnate

A vita senza manche llo sape’

Si a cosa cchiù bella ca po’ capita’

Eternamente io e te pe sempe

Si a cosa cchiu’ bella ca po’ capita’

Eternamente io e te pe sempe