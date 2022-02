Clizia e Paolo: quando nasce figlio Ciavarro

Quando nasce il figlio di Clizia Incorvaia? Scopriamo gli aggiornamenti sulla gravidanza dell’ex gieffina.

Sono passati due anni dal loro incontro nella casa del Grande Fratello Vip e ora Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno per allargare la propria famiglia, con l’arrivo del piccolo Gabriele. L’ex gieffina sta per diventare madre per la seconda volta dunque, dopo aver dato alla luce Nina, la figlia avuta con l’ex marito Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni. Ma quando nasce Gabriele? Scopriamo tutto sullo stato della gravidanza della donna.

Clizia Incorvaia, quando nasce il figlio

Manca davvero poco alla nascita del piccolo Gabriele. Il tempo per Clizia Incorvaia termina proprio a febbraio e quindi il parto è imminente per l’ex gieffina. Qualche giorno fa, nelle proprie storie su Instagram la futura mamma ha rivelato di avere le contrazioni e di essere ormai pronta al parto. La donna è arrivata al nono mese di gravidanza e quindi ormai è questione di giorni per la nascita del piccolo Gabriele, il primo figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: come si sono conosciuti

In attesa dell’arrivo di Gabriele, ripercorriamo la nascita della storia d’amore tra i due futuri genitori. I due si sono conosciuti all’interno della quarta edizione del Grande Fratello Vip e nella convivenza all’interno della casa hanno legato, costruendo un legame che poi è continuato anche fuori dalla trasmissione.

In molti pensavano che si trattasse di un flirt costruito per la finzione scenica, ma in realtà non è così e la coppia l’ha dimostrato, continuando la propria storia d’amore anche fuori dalla casa e mettendo su famiglia. Ad agosto è arrivata la notizia della gravidanza di Clizia, dell’arrivo del piccolo che pare sia stato concepito a Lampedusa, isola che rappresenta un posto speciale per la coppia. Ora Clizia è pronta a dare alla luce il piccolo Gabriele, il frutto del loro amore.

