Fedeltà, la canzone della serie Netflix: testo di Verosimile di Arisa

Netflix conduce i propri iscritti in un viaggio nell’amore, quello vero, fatto di dubbi, non detti e pulsioni che spingono entrambi verso l’esterno della coppia. Appuntamento fissato per il 14 febbraio, San Valentino. Sei episodi davvero intriganti, che faranno di certo discutere.

Il trailer di Fedeltà si è mostrato in maniera molto intrigante, a partire dalla musica. La colonna sonora ha rapito gli spettatori, gettandoli in un’atmosfera a dir poco ammaliante. Scopriamo qual è la canzone di Fedeltà.

Fedeltà, canzone della serie Netflix

Apprezzare gli episodi di Fedeltà vuol dire anche lasciarsi travolgere dalle note di Verosimile, canzone di Arisa. La cantante ha realizzato il testo con Stefano Cipani e Mario Fanizzi. L’idea alla base del brano è quella rappresentare le emozioni che questa storia sa trasmettere, con attenzione rivolta al libro di Marco Missiroli. Arisa ne è l’interprete principalmente, pur avendo preso parte in seconda battuta al completamento del testo. Ne ha anche scelto il titolo.

Fedeltà, il testo di Verosimile

Le tue mani seguono il percorso

Che hai disegnato su di me

Le nostre ombre scorrono sui muri

Che cadono, crollano

Siamo legati insieme come catene

Parli piano e fingi che va tutto bene, lo so

Sei tutto e niente, lo so

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

Una vertigine

Mi hai lasciato sola in questa stanza

Dove tutto sa di te

Ora è una questione di distanza

Tra me e te

Siamo legati insieme con le catene

Parli piano e fingi che va tutto bene, lo so

Sei tutto e niente, lo so

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

Una vertigine

(Na-ah-ah-ah, una vertigine)

(Na-ah-ah-ah, eh)

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

Una vertigine

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI