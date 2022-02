La leggenda di Al, John e Jack è il quinto film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Una delle pellicole più apprezzate della loro carriera, uscito al cinema nel 2002. I tre personaggi non erano però del tutto nuovi. Sono infatti i protagonisti della scena d’apertura del loro film d’esordio, Tre uomini e una gamba. La loro storia è quella seguita con attenzione da Giacomo prima d’essere disturbato da Giovanni, già pronto alla partenza.

La leggenda di Al, John e Jack è stato senza dubbio il film più impegnativo di Aldo, Giovanni e Giacomo, produttivamente parlando. Per la prima volta, infatti, il trio ha detto addio ai confini italiani. Sono volati negli Stati Uniti per girare. Volete conoscere le location? Continuate a leggere.

La leggenda di Al, John e Jack, trama e cast

Il film è ambientato nella New York degli anni ’50. Un boss decide di assoldare tre gangster per un colpo. Occorre eliminare Frankie, un pericoloso concorrente. La squadra è però composta da elementi piuttosto eccentrici, Al, John e Jack. A causa di un incidente, uno di loro perde la memoria. Si tratta di Al.

Questo complica non poco le cose. Dopo aver sbagliato il bersaglio del colpo, i tre decidono di nascondersi per evitare la vendetta del boss. Dopo essere stati catturati, hanno una sola speranza di salvezza: proteggere una persona molto casa al grande capo.

Ecco il cast de La leggenda di Al, John e Jack:

Aldo: Al

Giovanni: John

Giacomo: Jack

Aldo Maccione: Boss Sam Genovese

Antonio Catania: Fred il cuoco

Giovanni Esposito: Frank Contropelo

Giovanni Cacioppo: Tom schiena di legno

Silvana Fallisi: Ragazza drive in

Ivano Marescotti: Capitano

La leggenda di Al, John e Jack, dove è stato girato

In occasione dell’uscita al cinema de La leggenda di Al, John e Jack, nel 2002, Giacomo Poretti rilasciò un’intervista alquanto interessante. Spiegò di fatto come se, fosse stato per i due amici e colleghi, il film sarebbe stato girato del tutto in Italia. Ciò avrebbe fatto perdere un po’ del fascino che ha poi acquisito realizzando le riprese negli Stati Uniti.

Il motivo per il quale i due preferivano restare in Italia è decisamente semplice. Si tratta di due provinciali, disse scherzando Giacomo. Non volevamo cimentarsi in un volo, nell’organizzazione delle scene negli USA, con tutte le complicazioni del caso. L’idea di partire per gli Stati Uniti d’America è stata sua, insieme con il regista Massimo Venier.

Andiamo però a scoprire nel dettaglio quali sono le location realmente utilizzate per il film. I fan di Aldo, Giovanni e Giacomo potrebbero infatti divertirsi ad andare a caccia di quei luoghi, seguendo le avventure del trio di gangster più assurdi al mondo.

La banda deve rifugiarsi in un luogo sicuro e scelgono la casa di Herbert, fratello di Al. Questa si trova precisamente a South 6th Street. Altra zona, invece, per quanto riguarda il quartier generale del boss Sam Genovese. Si trattava, al tempo, del Teddy’s Bar & Grill, sito al 96 di Berry Street.

Chi mette piede a New York senza esplorare Brooklyn? Se negli anni ’90 questo quartiere non era di certo dei più consigliati, il discorso è cambiato radicalmente nel corso dei Duemila. Oggi è uno dei luoghi più in voga di New York, con costi decisamente più elevati rispetto al tempo.

Qui sono state girare alcune scene in esterna, come dimostra anche la presenza del celebre ponte. La produzione si è concentrata soprattutto in South 6th Street, come già detto, ma dei ciak sono stati battuti anche nella 46th Road di New York, nella long Island City.

Un gravoso e lungo impegno, alternato però da una vita da turisti che ha di certo lasciato dei ricordi indelebili. Le riprese sono durate un mese e mezzo circa. Non il peggior luogo al mondo dove trascorrere tutto questo tempo, a dire il vero. La maggior parte degli spazi interni, però, per quanto la scenografia possa ingannare, è stato ricreato in Italia. Per queste scene infatti si è tornati a casa, a Milano.

