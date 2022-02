La seconda puntata di Makari 2 rappresenta, purtroppo per i fan, il giro di boa di questa seconda stagione, composta in totale da tre episodi. Ancora un caso per Saverio Lamanna, che prova a trovare un equilibrio tra vita professionale e amorosa. È ora più urgente che mai capire in che direzione stia andando la storia con Suleima.

Scopriamo cosa accadrà nel corso della seconda puntata di Makari 2, in onda lunedì 14 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Ecco ciò che sappiamo in merito, in attesa di poter apprezzare questo nuovo capitolo della seconda stagione della fiction Rai con Claudio Gioè.

Makari 2, le anticipazioni della seconda puntata

Ecco le anticipazioni del secondo episodio di Makari 2, dal titolo Il lato fragile, tratto dall’omonimo racconto contenuto nell’antologia Vacanze in giallo del 2014 di Gaetano Savatteri. Tentazioni e distrazioni di differente natura metteranno a dura prova la storia tra Saverio Lamanna e Suleima Lync. Spazio anche per una nuova indagine da portare avanti, ovviamente, stavolta interna al mondo del giornalismo.

Il trasferimento di Teodoro, capo di Suleima, non aiuta di certo il rapporto tra lei e Saverio. Questi prova a distrarsi un po’, accettando di prendere parte a un convegno che gli consentirà di cimentarsi nel suo vecchio mondo, quello del giornalismo. Sorprendentemente sarà travolto da alcune tentazioni, sia professionali che private. L’incontro con una donna di nome Angela lo farà vacillare, spingendolo a chiedersi che futuro abbia il rapporto con Suleima.

Come sempre, però, ci sarà anche un caso da risolvere, al quale il protagonista lavorerà con il suo fedele compagno Peppe Piccionello. Il convegno giornalistico cui Saverio ha partecipato è stato macchiato da un omicidio. A invitarlo era stato un vecchio amico, Franco Pitrone, e la vittima è un noto scrittore e giornalista, Simone Triassi.

