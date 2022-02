Peppino Di Capri, chi era la moglie: un rimpianto indescrivibile

Peppino di Capri, scopriamo chi era la moglie del noto cantante e quale rimpianto lo lega a lei per sempre.

Voce iconica della musica italiana, con la sua Champagne che è diventata una delle canzoni più famose della tradizione canora nostrana, Peppino di Capri è un volto importante dello spettacolo, con all’attivo una vittoria al Festival della Canzone Napoletana e ben due trionfi a Sanremo, con i brani Un grande amore e niente più e Non lo faccio più, rispettivamente nel 1973 e nel 1976. Andiamo però alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla vita privata del cantante, soprattutto su sua moglie e sul rimpianto che lo lega a lei per sempre.

Peppino di Capri, chi era la moglie

Da giovane, appena ventenne, Peppino ebbe una relazione con la modella torinese Roberta Stoppa, che all’epoca aveva 18 anni. I due si conobbero a Ischia e due anni dopo, nel 1961, si sposarono, ma verso la fine del decennio la coppia visse un momento di forte crisi coniugale, contrassegnato da una parte dalla nascita del loro primo figlio, Igor, ma dall’altra da una nuova relazione del cantante con la giovane studentessa di biologia Giuliana Gagliardi.

Alcuni anni dopo Peppino e Roberta divorziarono e la storia tra l’artista e Giuliana divenne ufficiale. Nel 1978 dunque il cantante si sposa per la seconda volta e con Giuliana ha due figli: Edoardo nel 1981 e Dario nel 1986. Giuliana Gagliardi è stata il grande amore di Peppino di Capri: i due si sono conosciuti a un concerto del cantante e da quando è scoccata la scintilla non si sono più lasciati.

Giuliana è venuta a mancare nel luglio 2019, scomparsa all’età di 68 anni al termine di una battaglia con una malattia incurabile. Il grande rimpianto di Peppino sta nel fatto che non è potuto andare ai funerali della compianta moglie.

