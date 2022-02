Come per tutti i film che hanno spento 20 candeline (e più), Armageddon scatena due reazioni differenti nel pubblico, a seconda delle generazioni. Da una parte c’è chi lo ricordo molto bene e si commuove al pensiero di certe scene. Dall’altra c’è chi ne ha semplicemente sentito parlare e ha visto una clip ormai cult su YouTube. Il solo termine, però, porta rapidamente alla mente di tutti i volti di Bruce Willis, Ben Affleck e Lyv Tyler.

Per chiunque non lo abbia visto, data anche l’età, ricordiamo un po’ la trama e il ricco cast di Armageddon, classico della fantascienza, ben mescolata al disaster movie, anni ’90 diretto da Michael Bay. A ciò aggiungiamo un dettaglio interessante. Chi di voi conosce esattamente il significato della parola Armageddon?

Armageddon, trama e cast

In un giorno qualunque alla NASA giunge di colpo una notizia terrificante. Alcuni astronauti in orbita vengono colpiti da una pioggia di meteoriti. Ciò provoca la loro morte e la distruzione dello Space Shuttle Atlantis. Alcuni detriti entrano nell’atmosfera terrestre, colpendo diverse città.

Dopo un’attenta analisi, si scopre l’esistenza di un asteroide delle dimensioni del Texas che punta verso il nostro pianeta. L’impatto provocherà l’estinzione della razza umana. Non mancano altro che 18 giorni all’Armageddon.

I piani per la distruzione del meteorite falliscono. Bombardarlo non lo distruggerebbe del tutto e non salverebbe la Terra. L’unica soluzione è far detonare un ordigno nucleare nel cuore del meteorite stesso. Una squadra di trivellatori molto abile è chiamata ad agire. L’unico in grado di completare l’opera è Harry Stamper, genio della trivellazione, riuscito in passato a completare operazioni ritenuti impossibili. La sua squadra viene addestrata per il viaggio spaziale, ma la missione non andrà esattamente come previsto.

Ecco il cast di Armageddon:

Bruce Willis: Harry S. Stamper

Ben Affleck: A.J. Frost

Will Patton: Charles “Chick” Chapple

Steve Buscemi: Rockhound

Billy Bob Thornton: Dan Truman

William Fichtner: Colonnello William Sharp

Peter Stormare: Lev Andropov

Liv Tyler: Grace Stamper

Michael Clarke Duncan: J. Otis “Bear” Kurleenbear

Ken Hudson Campbell: Max Lennert

Owen Wilson: Oscar Choi

Armageddon, significato

Utilizziamo comunemente il termine Armageddon ma ne conosciamo il significato esatto? Da dove deriva questa parola. Secondo la Treccani si tratta dell’adattamento del termine ebraico har Mĕgiddō, ovvero monte di Megiddo. Probabile l’allusione alla città di Megiddo, nell’antica Palestina. Questo nome viene citato in Apocalisse 16, 16, indicando il luogo in cui tre spiriti immondi raduneranno i re della Terra. Si fa riferimento alla battaglia finale tra il Bene e il Male, tra Dio e gli uomini malvagi incitati da Satana.

Per questo motivo il termine Armageddon viene utilizzato per indicare l’Apocalisse, nell’accezione più estesa. Col passare dei secoli si è diffusa la pratica di aggiungere un’ulteriore accezione, quella di una generica catastrofe di dimensioni eclatanti.

