Chi è Giovanni di Uomini e Donne: fasullone per Tina

Giovanni, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha cominciato a uscire con Daniela: scopriamo tutto su di lui.

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è senza dubbio Giovanni, finito al centro delle critiche a causa del suo comportamento con Daniela, la dama con cui stava uscendo. L’uomo ha avuto infatti un duro scontro con Tina, che gli ha dato del fasullo a causa del suo atteggiamento nei confronti di Daniela. Scopriamo tutto sull’uomo e sul suo percorso all’interno del programma.

Chi è Giovanni di Uomini e Donne

Non sappiamo moltissimo di Giovanni Ledda, se non che è originario della Sardegna, nello specifico di Salico, e che vive a Roma da qualche anno. Nella vita si occupa di sicurezza informatica e coltiva la passione per il ballo, in particolare il tango, e per lo studio delle lingue. Ha un figlio di 31 anni ed è divorziato, ma non sappiamo molto sull’identità della sua ex moglie.

Giovanni è approdato a Uomini e Donne dunque per ritrovare l’amore e ha iniziato a frequentare Daniela. I due hanno subito mostrato un certo feeling, ma la loro conoscenza ha subito una brusca frenata, con la dama che ha deciso di chiudere con l’uomo a causa del suo comportamento non corretto. L’uomo ha infatti deciso di annullare, senza alcun motivo, una cena e ha affermato di non essere più interessato alla conoscenza della dama: una scelta che ovviamente Daniela non ha preso bene.

Questo comportamento ha suscitato anche la rabbia di Tina, che ha attaccato Giovanni accusandolo di aver illuso Daniela e di essersi comportato male. Dopo la fine della conoscenza con la dama, il cavaliere pare che vorrebbe conoscere meglio un’altra donna, Sara, ma la donna non sembra convintissima a causa del comportamento non chiaro dell’uomo. Tina ne ha approfittato per rincarare la dose, dicendo a Giovanni che Sara è la sua ultima spiaggia.

