Marta Filippi ospite a Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino, scopriamo tutto sulla doppiatrice che ha prestato la voce a tanti personaggi del mondo del cinema e della televisione.

Nata a Roma il 30 novembre 1993, Marta Filippi è una giovane doppiatrice che ha prestato la voce a tanti film e serie di successo. La sua formazione professionale inizia nel 2015, col primo corso di recitazione, mentre dal 2018 ha iniziato a lavorare nel doppiaggio con assiduità. Vediamo dunque i personaggi che ha doppiato.

Marta Filippi: chi ha doppiato

Sono diversi i personaggi che hanno la voce di Marta Filippi. Tra questi si dono Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), la giovane streghetta della serie tv di Netflix, e Olivia (Simone Ashley) di Sex Education, altra serie tv di Netflix. Sempre sulla piattaforma digitale, possiamo trovare la voce di Marta Filippi in diverse serie tv e film: ad esempio nelle serie Velvet Collection (Lucia Diez), Unorthodox (Tamar Amit-Joseph), Bad Blood (Andrea Senior), El Chapo (Juliana Caicedo).

Per quanto riguarda i film, sempre su Netflix la troviamo in Pieces of a woman (Iliza Shlesinger), Sierra Burgess è una sfigata (Kristine Froseth) e The Osiris Child (Bianca Bradley). Il ruolo più iconico è senza dubbio quello di Sabrina Spellman nella serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina, remake dai toni molto più oscuri della celebre serie Sabrina, vita da strega, che ha letteralmente spopolato a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Tra poco ritroveremo Sabrina e Marta Filippi anche in un’altra serie di assoluto successo come Riverdale, in cui vedremo appunto anche la giovane streghetta come guest star.

Infine, la voce di Marta Filippi è presente anche nella serie animata Disney What If…?, una serie di racconti che ridisegnano gli avvenimenti dell’universo dei supereroi Marvel, e in altre serie animate, sempre firmate Netflix, come Centaurworld e Agenzia segreta controllo magia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI