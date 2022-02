La puntata del 14 febbraio del Grande Fratello VIP ha sancito l’eliminazione di un altro concorrente. In nomination c’era Kabir, Antonio e Gianluca. Scopriamo chi è stato eliminato

Serata dedicata all’amore nella puntata del Grande Fratello VIP del 14 febbraio. I VIP hanno avuto un pensiero da parte dei rispettivi fidanzati, mentre così come annunciato Alex Belli è tornato nella Casa per creare ulteriore scompiglio considerando i rapporti con Delia e Soleil. Per Lulù splendida sorpresa da parte di Manuel Bortuzzo che si è presentato in giardino per esprimere tutto il suo amore per la ragazza. Tra una sorpresa e l’altra è stato il momento di scoprire chi è stato eliminato tra Kabir, Antonio e Gianluca.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di lunedì 14 febbraio 2022 è stata Gianluca Costantino. Niente da fare per una delle due ultime new entry nella Casa. Il pubblico ha scelto di tenere in Casa Antonio e Kabir. Plebiscito di voti per Sandokan che ha ottenuto più del 50% delle preferenze da parte del pubblico. Bene anche Antonio che vinto il ballottaggio finale. Il verdetto del pubblico ha condannato Gianluca Costantino che ha lasciato la Casa. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”:

Gianluca Costantino 16%

Antonio Medugno 33%

Kabir Bedi 51%

Conferme per Kabir che supera l’ennesimo ostacolo e si candida ad un posto per la finale. Antonio invece ha ottenuto le preferenze del pubblico grazie anche la sua capacità di legare con Nathaly e creare interessanti dinamiche con Delia. Il ragazzo però si è rifiutato di essere usato dall’attrice, un gesto apprezzato dallo stesso Alex Belli.

Chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Gianluca Costantino dalla Casa del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha annunciato le nomination per la prossima puntata in onda giovedì. Il televoto viene aperto per scegliere chi sarà il secondo finalista. In lizza per conquistare un posto in finale ci sono Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassie.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI