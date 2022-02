Al Grande Fratello VIP durante la pubblicità è scoppiata la rissa verbale tra Jessica e Delia per Barù, Alfonso Signorini si infuria

La puntata del grande fratello VIP del 14 febbraio e iniziata col botto. Alfonso signorini a subito mostrato una clip in cui Delia si divertiva con Baru e Jessica era invece scocciata dall’atteggiamento della modella di origine venezuelane. Inoltre, la regia a mostrato anche la clip incriminata in cui Delia ha baciato il nipote di Costantino della Gherardesca in confessionale.

Il conduttore ha poi chiesto a Jessica e all’attrice sudamericana cosa pensassero l’una dell’altra. La Duran ha detto in sostanza che la princess è pesante perché i Jerù non esistono e che comunque i due scherzano, non era un bacio serio. Jessica si è sentita tradita da quella che reputava una donna leale e che le aveva assicurato rispetto. Sembrava finita qui e invece il putiferio è scoppiato però durante la pubblicità, scatenando l’ira di Alfonso Signorini.

Gf VIP, rissa verbale tra Delia e Jessica

Al Grande Fratello VIP è scoppiata durante la pubblicità una rissa verbale tra Delia e Jessica. “A me non piace essere presa in giro” ha tuonato Jessica. Non me ne frega niente di Barù come devo dirtelo, stavamo solo scherzando ha replicato Delia. Nell’acceso confronto interviene anche Lulù dicendo che la Duran Prima dice che può fare quello che vuole perché non è sposata poi si rimangia tutto dicendo che è stato celebrato un matrimonio. Jessica è stufa e accusa Delia di essere falsa, queste le sue parole: È una questione di principio perché non vieni qui e mi fai la predica dicendo che l’amicizia è importante che le donne si devono rispettare e poi ti butti addosso a Barù.

Delia non ci sta alle accuse e risponde furiosa: Posso scherzare, posso parlare con lui ma tra noi non c’è niente. Stiamo parlando del nulla. Tira in ballo anche Davide chiedendogli di confermare che era uno scherzo. Tra le urla generali inizia di nuovo la puntata in diretta di ieri sera 14 Febbraio ed interviene Alfonso Signorini suggerendo ai vipponi di darsi una calmata perché non vuole tornare in giardino per redarguirli. Sembrava finita così è invece è scoppiata una nuova lite, sempre durante la pubblicità, dopo che è entrato Alex Belli nella Casa. Complice anche un intervento dell’opinionista del Grande Fratello VIP, Sonia Bruganelli, si è riaccesa la scintilla tra Jessica e Delia. A difendere la venezuelana sul suo comportamento con Barù solo Manila e Miriana.

