I segreti di Wind River è uno dei film più importanti della filmografia di Taylor Sheridan, che ne è sceneggiatore e regista. Giunto al cinema nel 2017, conclude di fatto una trilogia di script che fronteggiano il tema della moderna frontiera americana, dopo Sicario e Hell or High Water.

C’è qualcosa di reale nello spettacolare thriller I segreti di Wind River? Taylor Sheridan si è ispirato a una storia vera per la realizzazione della sua sceneggiatura? Scopriamo insieme cosa si cela dietro le indagini di Cory Lambert e Jane Banner.

I segreti di Wind River, trama e cast

Cory Lambert è un esperto cacciatore, agente del FWS, nella riserva indiana di Wind River, nel Wyoming. Si ritrova di colpo dinanzi il cadavere di una giovane ragazza, abbandonato nella neve. Si tratta di Natalie Hanson, 18enne rinvenuta senza scarpe o abbigliamento adeguato alla temperatura e macchie di sangue nell’area dell’inguine. Sul luogo viene inviata a indagare l’agente dell’FBI Jane Banner, inesperta e impreparata per il clima ostile.

Stuprata e deceduta, stando all’autopsia, dopo una lunga disperata corsa nella neve, che ha causato un’emorragia polmonare. Il medico legale non può dunque catalogare il caso come omicidio e Jane dovrà cavarsela da sola, senza avere il supporto di una squadra dell’FBI.

Si ritrova a chiedere aiuto a Cory, che metterà la sua conoscenza del territorio e dei suoi abitanti al servizio del caso. Una pericolosa caccia all’assassino che svela tutti i drammatici retroscena della vita in questa riserva. Tante le sconvolgenti verità da scoprire tra i ghiacci.

Ecco il cast de I segreti di Wind River:

Jeremy Renner: Cory Lambert

Elizabeth Olsen: Jane Banner

Graham Greene: Ben Shoyo

Hugh Dillon: Curtis

Gil Birmingham: Martin Hanson

Kelsey Chow: Natalie Hanson

Martin Sensmeier: Chip Hanson

Althea Sam: Annie Hanson

Julia Jones: Wilma Lambert

Teo Briones: Casey Lambert

Apesanahkwat: Dan Crowheart

Tantoo Cardinal: Alice Crowheart

Jon Bernthal: Matt Rayburn

I segreti di Wind River, storia vera

Nella prima parte del film lo spettatore ha modo di leggere alcune scritte che sottolineano come la pellicola sia ispirata a degli eventi realmente accaduti. Ciò vuol dire che il caso specifico è davvero avvenuto come narrato nella pellicola? Non proprio. Poco prima dei titoli di coda, infatti, nuove scritte trovano spazio sullo schermo. Svelano come siano scarne le informazioni sui casi di sparizione di native americane. Ogni caso del genere viene registrato ma non quello di donne indiane all’interno delle riserve.

Esiste una storia vera de I segreti di Wind River ma non è legata a un singolo drammatico caso. Ciò che Taylor Sheridan affronta nel suo film è una condizione, un contesto sociale devastante, portato sul grande schermo per tentare di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Volgendo lo sguardo alla specifica riserva di Wind River, ci si potrà rendere conto di dati a dir poco preoccupanti. È molto elevato il tasso di criminalità giovanile, molto spesso legato al consumo di alcool. Sheridan ha condotto ricerche approfondite, scovando numerosi casi di dipendenza da metanfetamina. Tutto ciò trova spazio nella sua narrazione.

Un caso, dei pochi noti, ricorda in qualche modo quello raccontato ne I segreti di Wind River. Vennero ritrovati i corpi senza vita di tre giovani in una casa a Beaver Creek, Età compresa tra i 13 e i 15 anni. Nel loro sistema venne ritrovato del metadone, sostanza utilizzata per disintossicarsi. Il distretto di polizia locale è molto piccolo, il che ha spinto a contattare l’FBI per riuscire a risolvere il caso. Alla fine vennero arrestati due ragazzi che confessarono d’aver dato loro il metadone della nonna, sostenendo come le giovani fossero già sotto l’effetto di droghe e che fosse loro intenzione aiutarle.

