Il Libro della Giungla: trama, romanzo e colonna sonora del film Disney

Il Libro della Giungla è un live action Disney del 2016 diretto da Jon Favreau. Una storia per tutta la famiglia, che mescola differenti generi, dal fantasy, al dramma all’avventura. Una pellicola dal ricco cast, sia nella versione originale che in quella doppiata in italiano. Spazio a Bill Murray, Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Idris Elba, Ben Kingsley, Toni Servillo, Neri Marcoré e Violante Placido, tra gli altri.

Ecco tutto quello che sappiamo sul live action Disney Il Libro della Giungla. A cosa è ispirata la pellicola di Jon Favreau? Il regista pare avere inoltre intenzione di proporre un sequel dell’apprezzata pellicola. Scopriamolo insieme.

Il Libro della Giungla, trama e cast

Mowgli è un “cucciolo d’uomo” cresciuto nella giungla. È stato allevato da un branco di lupi guidato da Akela. A salvarlo è stata la pantera Bagheera, che lo ha affidato all’amorevole lupa Raksha.

Il piccolo Mowgli fa inizialmente fatica a stare al passo con i suoi fratelli lupi. In molti casi prova a utilizzare espedienti umani. La sua natura prende a volte il sopravvento, il che gli procura più di qualche rimprovero. Dovrebbe imparare a comportarsi come un vero lupo per trovare il suo spazio nella giungla.

Il pericolo più grande è rappresentato dalla tigre Shere Khan, che nutre un odio profondo nei confronti degli uomini e intende ucciderlo. La belva è inoltre responsabile della morte del padre di Mowgli. Prima di soccombere, l’uomo ha procurato una grave bruciatura sul muso della tigre, provocando la perdita della vista da un occhio e scatenando in lei un’enorme paura del fuoco.

Date le costanti minacce di Shere Khan al suo branco, Mowgli decide di andare via e seguire la propria strada, andando alla ricerca del villaggio degli uomini. Ad accompagnarlo, tra tante avventure, il mentore Bagheera e il nuovo e spensierato amico Baloo.

Ecco il cast del film:

Bill Murray: Baloo

Ben Kingsley: Bagheera

Idris Elba: Shere Khan

Lupita Nyong’o: Raksha

Scarlett Johansson: Kaa

Giancarlo Esposito: Akela

Christopher Walken: King Louie

Il Libro della Giungla, romanzo

Si cela una storia vera alle spalle delle avventure di Mowgli nella giungla? La risposta è no. La pellicola Disney del 2016, così come il classico d’animazione e gli altri film a tema, trae ispirazione dalla celebre opera letteraria di Rudyard Kipling, Il libro della giungla, pubblicato nel 1894. Si tratta in realtà di una raccolta di racconti, che si differenzia in svariati modi rispetto al live-action di Jon Favreau.

Nel libro sono i lupi a trovare il cucciolo d’uomo, mentre nei vari film a Bagheera a prendersene cura inizialmente. Shere Khan nel testo non è cieca da un occhio, bensì zoppa e la scena della sua morte la vede sì cadere in una trappola di Mowgli, per poi essere travolta da una mandria di bufali e non precipitare tra le fiamme.

Kaa è secondo Kipling uno dei migliori amici del giovane protagonista, al punto da aiutarlo quando viene rapito dalle scimmie. Nel romanzo Baloo incontra Mowgli che è ancora un cucciolo, mentre Re Luigi è una totale invenzione cinematografica. Le scimmie non hanno un leader nel testo e sperano Mowgli possa diventarlo.

Il Libro della Giungla, sequel Disney

Nel 2106, pochi giorni prima dell’uscita de Il Libro della Giungla, è stato annunciato un sequel del live action di Jon Favreau. A che punto si trova il progetto? L’idea era quella di girare questa pellicola subito dopo il secondo capitolo de Il Re Leone. Di questo sono stati annunciati i doppiatori ma non ancora la data d’uscita.

I fan dovranno attendere ancora un bel po’ sia per questo che per la nuova storia di Mowgli. L’idea sarebbe quella di scavare a fondo nel lavoro di Kipling, inserendo inoltre alcuni elementi tralasciati del classico animato degli anni ’60.

Il Libro della Giungla, colonna sonora

La colonna sonora del live action Il Libro della Giungla di Jon Favreau è stata composta da John Debney. Coinvolto nel progetto anche Richard Sherman, autore delle canzoni del primo film. In quest’occasione ha composto una nuova versione di Voglio essere come te (I wanna be like you). Ecco il testo:

Now I’m the king of the swingers, oh

The jungle VIP

I’ve reached the top and had to stop

And that’s what botherin’ me

I wanna be a man, mancub

And stroll right into town

And be just like the other men

I’m tired of monkeyin’ around!

Oh, oobee doo

I wanna be like you

I wanna walk like you, talk like you, too

You’ll see it’s true someone like me

Can learn to be like someone like you

Now don’t try to kid me, mancub

I’ll make a deal with you

What I desire is man’s red fire

To make my dream come true

Now, give me the secret, mancub

Come on, clue me what to do

Give me the power of man’s red flower

So I can be like you

Oh, oobee doo

I wanna be like you

I wanna walk like you, talk like you, too

You’ll see it’s true someone like me

Can learn to be like someone like you

Now you might think it’s ridiculous

That me, a gigantipithicus

Would ever dream I’d like to team

With the likes of you, mancub

But together, we’d have powers

All the jungle’s treasures, ours

I got desire, you got the fire

But the dream I dream takes two

So, ooh, I wanna be like you

I wanna use that flame just the same you can do

Oh, how magnificus it would be

A gigantipithicus like me

Could learn to do like you humans do

Can learn to be like someone like you

Can learn to be like someone like me

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI