Appuntamento con la seconda puntata di Lea Un nuovo giorno, fiction Rai composta da otto episodi con protagonista Anna Valle. Proseguono le sfide professionali e sentimentali per la protagonista. Vedremo due addii amorosi e una difficile scoperta da parte di Martina.

Cosa accadrà in Lea Un nuovo giorno nella seconda puntata del 15 febbraio? Scopriamo insieme le anticipazioni di questo appuntamento con la fiction Rai che vede Anna Valle nei panni dell’infermiera pediatrica Lea Castelli.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni terzo episodio

Le anticipazioni del terzo episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo Verità difficili, in onda martedì 15 febbraio in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25. I problemi amorosi non mancano di certo nell’ospedale di Ferrara. Pietro ha lasciato la sua Enrica nel giorno delle nozze. Si è reso conto di provare dei forti sentimenti per la collega Michela. Sposarsi sarebbe stato un errore. Questo gesto pare ispirare in qualche modo Marco, che dice addio ad Anna. L’ex marito di Lea è ancora innamorato della sua ex moglie ed è intenzionato a riconquistarla.

Martina non vede l’ora di poter riabbracciare sua madre. Lei la raggiungerà per il suo compleanno. Il giorno tanto atteso, però, le riserverà un’amara sorpresa. Lea consiglia ad Arturo d’essere totalmente sincero con la giovane, raccontandole tutta la verità. Lui non è suo padre e la reazione della ragazza non potrebbe essere più negativa. Problemi anche sul fronte ospedaliero. Tutto sembrava pronto per l’adozione di Kolijia. La coppia in questione, però, scoperti i problemi di salute del piccolo, ha fatto un passo indietro. Ora lui rischia di tornare in un orfanotrofio in Russia.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni quarto episodio

Le anticipazioni del quarto episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo Vie di fuga, in onda martedì 15 febbraio in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25. Anna non riesce ad accettare il fatto che la sua storia sia entrata in una profonda crisi a causa di Lea. Decide di fronteggiare l’infermiera, scagliandole contro tutta la propria rabbia.

Lei decide di parlare con l’ex marito, facendogli capire di non avere alcuna intenzione di perdonarlo. Sta voltando pagina, finalmente. Martina deve togliere il gesso e incontra Marco, che ha anche un faccia a faccia con Arturo. Comprende di dover mettere fuori gioco in qualche modo quest’uomo se vorrà avere una chance di tornare con Lea. Lo staff medico, intanto, si occupa di Viola Parisi, tredicenne che purtroppo finisce frequentemente in ospedale.

