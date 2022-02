Eros Ramazzotti ex moglie chi è Marica Pellegrinelli e che fine ha fatto

Che fine ha fatto l’ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli: scopriamo tutto sulla donna e su cosa fa ora.

Sono passati ormai più di due anni dalla fine del secondo matrimonio di Eros Ramazzotti, quello con la modella Marica Pellegrinelli. Scopriamo chi è la donna e che fine ha fatto dopo la separazione col cantante.

Marica Pellegrinelli: la storia con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono conosciuti nel 2009: la donna aveva appena 21 anni, mentre l’uomo veniva dalla recente separazione con Michelle Hunziker, nonostante i due ormai si fossero lasciati nel 2002. Marica ed Eros si sono incrociati ai Wind Music Awards, dove la donna ha premiato l’artista: tra loro è scattata la scintilla e due anni dopo è arrivata anche la prima figlia, Raffaella Maria, chiamata così in onore delle due nonne materne.

Nel giugno 2014 i due poi si sono sposati, con rito a civile a Milano, e poco meno di un anno dopo, nel marzo 2015, è nato il secondo figlio della coppia: Gabrio Tullio. Il matrimonio tra Eros e Marica è terminato però nel luglio 2019, quando la coppia ha deciso di sposarsi.

Marica Pellegrinelli: chi è e che fine ha fatto

Marica Pellegrinelli nasce nel maggio 1988 e inizia ad affermarsi da giovane come modella. Come detto nel 2009 conosce Eros Ramazzotti e vive col cantante un’intensa storia d’amore. Dopo la fine del matrimonio con l’artista romano, Marica ha iniziato a frequentare Charley Vezza, giovane imprenditore milanese che lavora nel settore design della Gufram, una storica società di arredamento made in Italy.

La storia è però durata poco e nel luglio 2020 la donna è stata sorpresa dai fotografi col modello Paul Ferrari e poi nell’estate 2021 con l’ex calciatore Marco Borriello, anche se non sono mai arrivate conferme sulla loro relazione.

