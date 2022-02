Gf VIP, Alex e Delia pace fatta, scenata di Soleil “lo fa quando non c’è”

Sembrava che Alex e Delia avessero fatto pace e invece il cammino è in salita il comportamento di Belli fa infuriare Soleil

Le ultimissime sul Grande Fratello VIP rendono il cammino verso la finale del 14 marzo molto interessante. Nelle ultime ore sembrava ormai certo che Alex belli ed Delia Duran avessero chiarito. Pace fatta nella casa tra marito e moglie che ovviamente era solo l’inizio non la fine del capitolo sulla loro storia d’amore. La modella venezuelana sembrava però bendisposta nei confronti dell’attore e come si può vedere da un clip pubblicata sul profilo Instagram del grande fratello, pronta a lasciarsi andare tra le sue braccia.

C’è però a minare questa molto incerta stabilità l’atteggiamento di Soleil che giustamente si sente messa da parte e soprattutto vede un atteggiamento incoerente da parte di Belli. Anche su Twitter Gf VIP e in trend topic proprio per questo rinnovato triangolo tra Delia, Alex e Soleil. I dettagli sono tutti da scoprire

Gf VIP, Soleil è gelosa di Alex

Si comporta diversamente Belli quando non c’è la moglie Delia per questo Soleil è gelosa di Alex per molti fan del Grande Fratello VIP. L’attore appena la modella sudamericana è andata a dormire subito ha messo al centro della sua attenzioni la Sorge e l’ha portata nella sauna come i vecchi tempi per trascorre quei momenti di felicità. Soleil però ha palesato i suoi dubbi, Belli deve essere coerente e deve agire con lei alla luce del sole e davanti a Delia. Se le da attenzioni, se lo fa solo quando la Duran non c’è significa che allora non c’è libertà.

Non c’è stata una vera e propria scenata di gelosia da parte della sorge e il suo discorso dal punto di vista razionale non fa una piega. È vero anche però che questo atteggiamento da parte della concorrente del grande fratello VIP mostra un interesse forte nei confronti dell’attore. Quindi è molto interessante continuare a seguire questa dinamica per capire se ci sarà un faccia a faccia tra Alex e Soleil e se si tratta di gelosia.

