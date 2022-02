Katia Follesa chi è il marito famoso

Katia Follesa, scopriamo chi è il marito della comica che sarà protagonista di Michelle impossible.

Katia Follesa sarà al timone del programma che celebra la carriera di Michelle Hunziker insieme a Michela Giraud e, ovviamente, alla showgirl italo-svizzera. In attesa dunque di vederla nei suoi esilaranti sketch in prima serata, andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla vita privata di Katia Follesa. In particolare, vediamo chi è il famoso marito.

MICHELLE IMPOSSIBLE OSPITI: EROS RAMAZZOTTI IL LIETO ANNUNCIO

Katia Follesa, chi è il marito

Si chiama Angelo Pisani il compagno di Katia Follesa. Uniti nella vita e nel lavoro, visto che anche l’uomo è un attore comico. I due sono sposati dal 2006 e nel 2010 hanno avuto la loro prima figlia: Agata. I due coniugi hanno unito le forze anche in ambito artistico dando vita a Social Family, una docufiction che viene trasmessa da Real Time e che racconta la vita quotidiana della famiglia.

Angelo Pisani nasce nel 1979 a Milano. Dopo il diploma in ragioneria inizia a studiare lingue, ma intanto coltiva la passione per la comicità e insieme all’amico Marco Silvestri dà vita al duo comico Pali e Dispari, che porterà al successo i due comici. I due diventano famosi grazie alla partecipazione a Zelig, dove esordiscono nel 1997, anno della fondazione del duo comico. I loro sketch nei panni di Nucleo e Capsula rimangono tra i più amati della storia del programma. Il duo comico è stato protagonista anche di due spettacoli a teatro: Siamo rimasti sotto, nel 2004, e Appoggiati scomodi, nel 2007.

Oltre al teatro e alla televisione, i due comici hanno anche scritto diversi libri tra il 2003 e il 2006. La strada dei due comici si divide definitivamente nel 2007, quando i Pali e dispari si sciolgono e i due comici continuano la carriera da solisti.

