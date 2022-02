Martedì 22 febbraio 2022 arriverà su Rai 1, in prima serata alle ore 21.25, la terza puntata di Lea Un nuovo giorno. L’apprezzata fiction con protagonista Anna Valle e Giorgio Pasotti proporrà due episodi, come di consueto. Si tratta del penultimo passo prima del grande finale dell’1 marzo.

Scopriamo le anticipazioni della terza puntata di Lea Un nuovo giorno. Cosa accadrà tra Marco e Lea? L’infermiera farà una scelta sentimentale molto difficile ma ci sarà spazio per un sorprendente colpo di scena.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni quinto episodio

Le anticipazioni del quinto episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo La casa dei ricordi, in onda martedì 22 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Marco e Lea hanno un lungo trascorso insieme. Prima di decidere di porre fine al loro matrimonio, avevano comprato una casa in campagna. Dopo la rottura era stata ovviamente messa in vendita. Ora l’avvocato li avverte d’aver ricevuto un’offerta interessante da un possibile acquirente. Quel sogno sta per concludersi del tutto, dunque. Marco però si oppone fermamente. Spera di poter avere ancora un futuro con lei.

Lea, intanto, continua a dedicarsi anima e corpo ai suoi piccoli pazienti. Decide di organizzare una festa, così da rallegrare l’atmosfera dell’ospedale. Durante i festeggiamenti, però, le condizioni di un 16enne nuotatore peggiorano di colpo. Sarà salvifico l’intervento di Marco.

Lea è duramente scossa da quanto accaduto e si rifugia proprio nella casa in campagna. Poco dopo arriva anche il suo ex. Per la prima volta i due si parlano a cuore aperto, gettando fuori tutti i sentimenti a lungo sopiti dopo la tragedia del loro piccolo. Decidono infine di non vendere la casa. Restando sul fronte sentimentale, le cose non vanno benissimo per Michela. L’appuntamento con Pietro non è andato come sperava.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni sesto episodio

Le anticipazioni del sesto episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo Come eravamo, in onda martedì 22 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Sorprendentemente le cose tra Michela e Pietro migliorano di colpo. L’uomo finalmente si decide a esprimere in maniera chiara il proprio interesse per lei. Passano la notte insieme, il che provoca un netto ritardo il giorno dopo. Queste le costa il suo lavoro. Arrabbiata, si scaglia contro Pietro e tronca la relazione.

In reparto, intanto, una donna partorisce prematuramente e il piccolo, chiamato Gabriele, viene ricoverato nel reparto di Lea. Un nome che colpisce la donna, essendo quello scelto per il suo piccolo mai nato. Ciò risveglia dolorosi ricordi.

Il primario le fa una proposta inattesa, l’affidamento congiunto di Kolijia, la cui situazione si fa sempre più grave. Rischia d’essere spedito nuovamente in un orfanotrofio in Russia, ma soprattutto soffre a causa delle sue condizioni di salute. Marco è costretto ad amputargli la gamba a causa di una massa tumorale.

Lea è intanto certa di voler tornare con l’ex marito e comunica la sua scelta ad Arturo. Lui la prende malissimo e le intima di non avvicinarsi più a lui o a Martina. Marco è felice di poter riavere la propria famiglia ma Anna gli rivela una notizia che potrebbe rimettere tutto in discussione.

