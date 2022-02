What Women Want, trama, cast e curiosità

What Women Want è indubbiamente una delle commedie romantiche più famose degli anni Duemila, con protagonisti Mel Gibson ed Helen Hunt. Difficile non averlo mai visto, considerando la sua fama. Negli è stato preso come spunto per diversi remake, l’ultimo dei quali è What Men Want – Quello che gli uomini vogliono, con protagonista Taraji P. Henson.

Tante le curiosità su What Women Want, uno dei film più famosi di Mel Gibson, l’unico della sua carriera ad aver ottenuto un tale successo pur non appartenendo al genere action, drama o thriller. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

What Women Want, trama e cast

Nick Marshall è un noto pubblicitario di Chicago. È stato cresciuto da sole donne e ne è diventato ossessionato. Ritiene d’essere irresistibile ma di colpo si ritrova a vedere il proprio mondo crollare. Dapprima Darcy McGuire ottiene il lavoro che riteneva spettare a lui, quello di direttore creativo dell’agenzia per la quale collabora da anni, e poi accade qualcosa di veramente strano.

Mentre sperimenta dei prodotti femminili per tentare di ampliare le proprie vedute e studiare una campagna pubblicitaria innovativa, viene colpito da una scossa elettrica potentissima. Una volta svegliatosi, si rende conto d’avere la capacità di ascoltare i pensieri delle donne.

Un potere immane che lentamente sfrutterà a proprio vantaggio, tanto a lavoro quanto nella vita privata. Si renderà però anche conto d’essere stato un uomo superficiale in ogni ambito della sua esistenza, anche come padre. Proverà a rimediare prima che sia troppo tardi.

Ecco il cast di What Women Want:

Mel Gibson: Nick Marshall

Helen Hunt: Darcy McGuire

Marisa Tomei: Lola

Sarah Paulson: Annie

Ashley Johnson: Alex Marshall

Mark Feuerstein: Morgan Farwell

Alan Alda: Dan Wanamaker

Lauren Holly: Gigi

Eric Balfour: Cameron

Logan Lerman: Nick Marshall (da bambino)

Diana-Maria Riva: Stella

Ana Gasteyer: Sue Cranston

Judy Greer: Erin

Bette Midler: dott.ssa J.M. Perkins

Valerie Perrine: Margo

Delta Burke: Eve

Lisa Edelstein: Dina

Loretta Devine: Flo

What Women Want, curiosità

Al di là dei tanti remake scaturiti da What Women Want, la commedia romantica del 2000 vanta un bel po’ di curiosità davvero intriganti. Nella scena in cui Mel Gibson prova numerosi prodotti femminili, lo si vede farsi la ceretta, tra le altre cose. È tutto reale. L’attore si è davvero tirato via un bel po’ di peli dalla gamba ma, a differenza di quanto accaduto nel film, non pare aver provato dolore. Per questo continuava a schernire le donne sul set, mostrandosi in questo alquanto simile al Nick Marshall interpretato.

Un vero e proprio successo al botteghino. Nessun dubbio da parte del pubblico, che lo ha premiato con un incasso mondiale di 374 milioni di dollari, a fronte dei 70 di budget investiti. La critica invece si divise. Una curiosità gustosa riguarda la scena iniziale. Si vede una panoramica sull’acqua e sullo skyline di Chicago. Tutto ripreso dall’alto. Vi ha ricordato qualcosa? È la stessa scena mostrata nei titoli di testa di Otto sotto un tetto.

Il cast è davvero eccezionale, comprendendo ben tre premi Oscar, Mel Gibson, Helen Hunt e Marisa Tomei, così come altrettanti candidati agli Academy Award, Alan Alda, Valerie Perrine e Bette Midler. Per dare un senso di realismo alla scena, le rappresentanti Nike mostrate non sono attrici. Al tempo lavoravano proprio per la compagnia.

È infine possibile apprezzare un divertente cameo di James Cameron. È seduto su una sedia, in attesa, leggendo un giornale. Il tutto nella scena in cui Nick, tornato a lavoro dopo l’acquisizione del suo potere, incontra Erin nella hall della società.

