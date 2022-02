Giovedì 17 febbraio fa il proprio ritorno in prima serata su Rai 1 l’apprezzata fiction medical con protagonista Luca Argentero, Doc 2. Un appuntamento imperdibile per milioni di italiani che seguono con attenzione le vicende del dottor Fanti.

Scopriamo le anticipazioni del nono e decimo episodio, che verranno trasmessi in prima serata. Ecco i rispettivi titoli e cosa ci aspetta tra i corridoi dell’ormai famoso ospedale.

Doc 2, anticipazioni episodio 9

Ecco le anticipazioni dell’episodio 9 di Doc 2, in onda in prima serata giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.25 su Rai 1, dal titolo Streghe. Verrà mostrato il caso di una donna imprigionata con l’accusa di omicidio. Secondo il tribunale avrebbe ucciso sua figlia. Andrea Fanti non intende modificare il proprio atteggiamento nei confronti della paziente. Si ritrova a dover gestire il peso del giudizio dell’intero ospedale per la scelta fatta.

Prosegue intanto l’inchiesta sul Covid-19 presso il Policlinico Ambrosiano, durante la quale il protagonista si avvicina molto ad Agnese, sua ex moglie. All’orizzonte si profila però un periodo a dir poco complesso. Il dottor Damiano Cesconi ha infatti trovato il certificato di malattia di Lorenzo. Deve decidere, ora, se aiutare la squadra o tentare di distruggerla.

Doc 2, anticipazioni episodio 10

Ecco le anticipazioni dell’episodio 10 di Doc 2, in onda in prima serata giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.25 su Rai 1, dal titolo Padri. Andrea Fanti e i suoi colleghi devono curare un paziente del tutto inatteso. Che si tratti del dottor Edoardo Valenti o di Umberto Caruso? L’emergenza continua a scuotere l’ospedale, mentre Andrea fatica ad avere un rapporto con sua figlia Carolina. La distanza tra i due aumenta a causa del segreto sulla morte di Lorenzo Lazzarini.

Andrea proverà a fare chiarezza. Dovrà decidere se lottare per tornare a essere ciò che era e che gli altri si aspettano da lui o lasciar perdere una volta per tutte. Riccardo deve intanto ritagliarsi un po’ di tempo per Alba. I due vanno a fare una gita ma le cose non vanno come previsto. Damiano torna a Roma, considerando come il padre si ritrovi in una brutta situazione. Caruso prova ad aiutarlo ma mira a una contropartita.

