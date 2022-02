Anticipazioni Grande Fratello VIP 17 Febbraio, amore libero e squalifica

Ore calde al Grande Fratello VIP le anticipazioni di questa sera 17 Febbraio preannunciano scintille con rischio squalifica per Delia

Il grande fratello VIP negli ultimi mesi non era mai stato così pieno di dinamiche in poche giorni. Senza dubbio è l’effetto Alex belli a lasciare il segno nella casa più spiata d’Italia e a rendere particolarmente bollente la puntata di questa sera 17 febbraio. Alfonso signorini lo aveva annunciato il Gf VIP torna con il doppio appuntamento che sarà fino alla finale del 14 marzo fissato per il lunedì ed il giovedì.

Quindi stasera i Vipponi in diretta affronteranno una delle puntate più difficili della stagione e non solo per i soliti protagonisti. L’ingresso di Belli ha stravolto le dinamiche all’interno della casa e i gruppi che si erano formati sono sempre più uno contro l’altro. Dunque, al centro della puntata non solo il triangolo Soleil, Alex, Delia ma anche lo scontro tra Katia e Manila ormai di amiche per la pelle. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni del grande fratello VIP di stasera 17 febbraio.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 17 Febbraio, rischio squalifica per Delia

Sui social è l’hashtag più postato del momento: Alex Belli fuori. Infatti, le ultime notizie sul grande fratello VIP lasciano poco spazio all’immaginazione, circolano in rete dei video che mostrano come senza microfoni Alex e Delia siano entrati in bagno senza microfoni e rimasti lì per un determinato periodo di tempo. Il video incriminato tra l’altro non è nemmeno di difficile reperimento perché è diventato oggetto di discussione di molti fan del Gf VIP che invocano la squalifica di Belli per un motivo, il regolamento.

Appellandosi infatti alle regole che devono essere rispettate al Grande Fratello non è possibile togliersi microfoni per un lungo periodo di tempo, entrare in bagno più di una persona e soprattutto rimanerci a lungo. È anche vietato rivelare dettagli su cosa accade all’esterno della casa. È vero anche che il famoso regolamento del Gf non è pubblicato e quindi i telespettatori lo hanno sempre di tutto in base alle buste lette dai conduttori nel corso di questi anni dello show. Dalle anticipazioni del Grande Fratello VIP di stasera 17 febbraio si discuterà di questo argomento sicuramente.

Prima di tutto per capire se la squalifica di Delia avverrà e soprattutto cosa è accaduto in bagno senza microfoni tra Alex e sua moglie. In molti pensano amore libero, altri che le abbia rivelato qualche strategia anche perché in pubblico tra i due c’è stato un bacio appassionato.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 17 Febbraio, Soleil gelosa Katia e la richiesta di censura

La Sorge non è da meno a livello di protagonismo e dinamiche. Dalle ultimissime sul Gf VIP Soleil ha fatto una sorta di scenata ad Alex dicendo che lui si trattiene e che il rapporto tra i due ora è fake perché lui si limita quando c’è Delia. Non a caso in quei pochi attimi che trascorrono insieme si vede che la chimica artistica tra i due resta alle stelle. Dalle anticipazioni del Grande Fratello VIP del 17 Febbraio si prospetta una puntata infuocata. Alfonso Signorini mostrerà la clip che per molti è stata una scenata di gelosia a tutti i concorrenti del Gf VIP e sarà interessante vedere come reagirà Delia.

Soleil è però anche al centro di un’altra polemica, quella che si è scatenata sempre su Twitter riguardo prima la chiacchierata fatta con Katia Ricciarelli dove senza remore hanno parlato male di determinati concorrenti con cui non vanno d’accordo, poi per una richiesta fatta dal soprano agli autori. Di sicuro stasera Alfonso Signorini mostrerà ai vipponi la clip in cui Soleil e Katia accusano Manila e Miriana di falsità senza fare a meno di parole al veleno come criticare i capelli della Trevisan.

Le due hanno anche attaccato Lulù, in particolare per la Ricciarelli non merita di essere la seconda finalista del Grande Fratello da eleggere questa sera 17 Febbraio. Sarà interessante scoprire se si parlerà della richiesta fatta da Katia agli autori di non mostrare questa famigerata clip in diretta dopo essere stata con Sole in confessionale.

