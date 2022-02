Dove è la Casa del Grande Fratello e come è fatta: la piantina

Avete mai provato a cercare la casa del Grande Fratello? Vi siete mai chiesti dove si trovi l’abitazione più spiata d’Italia? La posizione è ben nota, come dimostrano i tanti messaggi in cielo dei fan. Scopriamo insieme come raggiungerla.

Anno dopo anno, tra alti e bassi, il Grande Fratello continua a ottenere un grande successo di pubblico. Per questo la curiosità in merito alla casa resta elevata. Ecco, dunque, un dettaglio particolare, ovvero com’è fatta all’interno la casa. Siamo abituati a vederla nel dettaglio, stanza dopo stanza, ma avete mai visto la piantina? Questa aiuta a farvi un’idea di quanto sia enorme lo spazio messo a disposizione dei concorrenti.

Dove si trova la Casa del Grande Fratello

Purtroppo per i fan non è possibile presentarsi alla porta rossa del Grande Fratello senza autorizzazione. Occorre essere parte del gruppo dei tecnici, membro del pubblico invitato a stare lì in attesa di un ingresso o uscita o Alfonso Signorini. Il motivo è presto spiegato. La casa del Grande Fratello si trova infatti a Cinecittà. Si tratta di un’area chiusa, ovviamente. Alle spalle dell’enorme villa si trova lo studio televisivo, noto come palastudio. Ecco perché negli anni abbiamo assistito a spostamenti molto rapidi tra i due luoghi.

Per raggiungere il luogo occorre prendere la metropolitana della linea A, scendendo alla fermata Cinecittà. In auto, invece, si può percorrere il Grande Raccordo Anulare, prendendo l’uscita Tuscolana.

Casa del Grande Fratello, piantina

Edizione dopo edizione la casa del Grande Fratello subisce delle modifiche, a volte minime ma in altri casi davvero incredibili. Sul finire del 2021 la nuova edizione del reality, condotta ancora da Alfonso Signorini, ha presentato a fan e concorrenti un look del tutto rinnovato. È molto più ampia rispetto alle edizioni precedenti, con uno spazio totale di ben 1740 metri quadri.

L’open space principale è l’area più sfruttata ed è ampia 1030 metri quadri. Ogni ambiente è stato studiato per rimuovere ogni barriera architettonica, considerando le esigenze di Manuel Bortuzzo. Di seguito riportiamo la piantina, che evidenzia come quella del GF sia proprio una casa da sogno che tutti vorrebbero, magari senza le telecamere.

Per il #GrandeFratelloVip #GFVIP una Casa tutta nuova: ecco la piantina dei nuovi ambienti pic.twitter.com/gOa5WfkPV2 — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) August 21, 2021

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI