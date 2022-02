Fratello di Sophie Codegoni chi é il padre di Riccardo

Al Grande Fratello VIP l’emozionante sorpresa a Sophie Codegoni il sostegno di Riccardo. Scopriamo chi è il padre di suo fratello non è Stefano

Al di là dei litigi e delle strategie per arrivare alla finale del Grande Fratello VIP del 14 marzo nella Casa non mancano le grandi emozioni. Protagonista della puntata del 17 febbraio del Gf VIP è la bellissima Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne e fidanzata di Alessandro Basciano ha già visto i suoi genitori suo padre Stefano Codegoni e sua madre Valeria Pasciuti.

Sofi ha 19 anni di età è giovanissima ed ha un carattere molto forte ma questo non significa che non senta il bisogno di sentire concretamente l’affetto della sua famiglia. Spesso ai gieffini ha parlato dello splendido rapporto che ha con il suo fratellino da parte di madre e del bene immenso che gli vuole. Alfonso Signorini ha deciso di farle una sorpresa far entrare nella Casa, seppur per pochi istanti, il suo amato parente. Scopriamo chi è il padre del fratello di Sophie Codegoni che si chiama Riccardo.

Fratello di Sophie Codegoni: chi è il padre

Le emozioni non sono mai mancate nella Casa del Grande Fratello VIP nemmeno nella puntata del 17 febbraio. Per dare la giusta carica alla sorella Sophie Codegoni e per far sentire tutto il suo affetto entra così, per pochi minuti, nella casa del Gf VIP il grande amore dell’ex tronista. Il fratello di Sophie che si chiama Riccardo ha 8 anni di età, la madre è Valeria Pasciuti la stessa della Codegoni ma il papà è diverso. La gieffina infatti è figlia di Stefano, l’amato fratellino no.

Il padre di Riccardo, fratello di Sophie, è l’uomo che stato al fianco di sua madre dopo la storia d’amore con il noto pr milanese. Una relazione importante, infatti dopo nove dalla nascita della splendida figlia, Valeria Pasciuti ha avuto suo figlio Riccardo. Hanno un rapporto speciale Sophie e suo fratello di 8 anni che è entrato nella casa del Gf VIP per una sorpresa. Già in passato la bionda concorrente ha parlato di lui come se fosse suo figlio, del grande amore che li lega e della mancanza che ha sentito il piccolo quando lei è stata lontana per il suo percorso da Tronista a Uomini e Donne.

