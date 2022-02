Paolo Conte chi è la moglie del cantautore

Paolo Conte, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata del cantautore: chi è sua moglie.

Paolo Conte è sicuramente uno dei cantanti più importanti della tradizione musicale italiana, uno dei massimi esponenti del jazz, autore di brani leggendari come Via con me. La carriera del grande cantautore è molto nota, ma cosa dire della sua vita privata? Andiamo alla scoperta della moglie di Paolo Conte, la vera e propria musa ispiratrice della sua arte.

Paolo Conte, chi è la moglie

Si chiama Egle Lazzarin la dolce metà di Paolo Conte. La loro è una storia d’amore molto appassionante e molto lunga: si sono conosciuti nel 1975 e non si sono più lasciati. Della loro vita privata si sa molto poco, il cantante, nonostante la sua enorme notorietà, ama mantenere al riparo dalle indiscrezioni la sua sfera privata. Sappiamo però che l’amore tra i due è molto intenso, anche se non si conoscono i dettagli del loro primo incontro, ma Egle è diventata subito fondamentale per Paolo, una vera e propria musa che lo ha ispirato per tutta la sua carriera.

Paolo Conte ha anche dedicato una canzone a sua moglie, Un gelato al limon, che come ha raccontato a Sette – Corriere della Sera si tratta di una dichiarazione d’amore per quella che, al tempo del brano, era già diventata già sua moglie. L’uomo ha definito sua moglie una vera diva, una donna in grado di dargli un continuo supporto e di ispirarlo e supportarlo sempre durante la sua lunga carriera artistica.

Paolo Conte: i figli con Egle

Il grande amore tra Paolo ed Egle non è mai stato suggellato dalla nascita di un figlio. La coppia non ha avuto figli e Paolo Conte ha raccontato al Corriere.it che lui e sua moglie non hanno mai sentito il bisogno di un figlio e che lui non ha alcun rimpianto a riguardo, anche perché non avrebbe saputo bene cosa insegnargli.

