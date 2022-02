Pierpaolo Spollon Che Dio Ci Aiuti 7: la verità sull’addio

Pierpaolo Spollon non farà ritorno nella settima stagione di Che Dio ci aiuti: scopriamo i motivi del suo addio.

Che Dio ci aiuti tornerà, ma lo farà senza uno dei suoi più grandi protagonisti. Le avventure di Suor Angela e del suo convento infatti continueranno, ma senza Pierpaolo Spollon, che ha detto addio alla serie dopo aver partecipato alla sesta stagione. Scopriamo i motivi che hanno portato alla sua decisione.

Pierpaolo Spollon, i motivi dell’addio a Che Dio ci aiuti

L’attore ha vestito i panni di Emiliano nella fiction di Rai 1 ed è stato molto apprezzato nel suo ruolo, ma dopo una sola stagione ha deciso di dire addio alla serie. Spollon ha comunicato la propria decisione tramite un post su Instagram, salutando tutti i colleghi che ha conosciuto sul set e con cui si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia. L’attore non è entrato nello specifico dei motivi dell’addio alla serie, ma ha espresso l’augurio che il suo personaggio possa rientrare più in là nella serie.

Spollon non chiude quindi definitivamente la porta a Che Dio ci aiuti, ma per il momento non farà ritorno nella fiction di Rai 1. Non vedremo dunque Emiliano Stiffi nella settima stagione della serie, dovremo dire addio al medico che ha fatto battere il cuore a Monica, interpretata da Diana Del Bufalo. Certamente, però, l’impressione è che comunque rivedremo presto in televisione Pierpaolo Spollon, ormai volto notissimo della fiction italiana. Nell’ultimo anno, oltre che nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti abbiamo visto l’attore in altre due serie di assoluto successo come Blanca e Leonardo, dove Spollon ha recitato nel settimo episodio della serie. In cantiere sicuramente ci saranno altri progetti e chissà che prima o poi non lo rivedremo veramente di nuovo anche nei panni di Emiliano in Che Dio ci aiuti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI