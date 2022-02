Chi è Aquila Cantante Mascherato 2022: gli indizi

Il cantante mascherato, scopriamo chi si cela sotto la maschera dell’Aquila, uno dei personaggi a rischio eliminazione.

Si fa difficile la situazione dell’Aquila, che dopo essersi salvata nella prima puntata potrebbe venire eliminata nel secondo appuntamento con Il cantante mascherato 2022. Presto potremo quindi scoprire chi si cela sotto l’identità dell’Aquila, ma intanto cerchiamo di capirlo.

Chi è l’Aquila: gli indizi

La prima puntata è stata complessa per l’Aquila, finita a rischio eliminazione dopo il duetto con Morgan nell’iconico brano A mano a mano di Riccardo Cocciante, portato al successo dalla grande interpretazione di Rino Gaetano. L’Aquila è infatti rientrata tra i concorrenti a rischio e si è salvata nello scontro con il Pesce rosso e la Gallina, ma resta comunque in bilico per la seconda puntata. Presto potremo dunque scoprire chi si nasconde dietro l’identità del rapace, ma intanto proviamo a capirlo dagli indizi messi a disposizione. Questi gli indizi forniti dal profilo Twitter ufficiale de Il cantante mascherato circa l’identità dell’Aquila:

Mi rendo vulnerabile solo con le persone di cui mi fido

L’aquila è simbolo di libertà, indipendenza: anche in questo siamo uguali

Non ho mai rimpianto le follie che ho fatto

Il cantante mascherato: chi è l’Aquila

Soprattutto il terzo indizio potrebbe essere significativo, perché potrebbe stare a indicare un personaggio che magari ha avuto qualche comportamento sopra le righe, ma di cui non si è mai pentito. Una personalità forte dunque, alla ricerca costante di libertà e indipendenza, magari un personaggio in là con gli anni che può voltarsi e vedere le “follie” che ha fatto durante la sua carriera. Questo potrebbe essere il profilo che corrisponderebbe al personaggio nascosto sotto la maschera dell’Aquila: un candidato molto indiziato potrebbe essere Alba Parietti, che è il sospetto anche di Caterina Balivo. Gli altri giurati hanno invece indicato Anna Oxa, Asia Argento e Alice.

A poche ore dalla messa in onda, Alba Parietti ha però dichiarato in tv di non essere l’Aquila. Anche il figlio Francesco Oppini ha negato in una storia Instagram dicendo che si tratta di un animale che le si addice ma non ha una voce così bella. Bluffano?

