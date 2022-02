Chi è Drago Cantante Mascherato 2022: gli indizi

Tra le maschere de Il Cantante Mascherato c’è anche quella del Drago: chi vi si nasconde sotto? Scopriamo gli indizi a riguardo.

Tra le 12 maschere che si sfidano nella nuova edizione de Il Cantante Mascherato c’è anche il Drago. Tutti i nomi sotto i costumi sono avvolti dal mistero e il drago non fa eccezione, proviamo però a scoprire, tramite gli indizi forniti dall’account ufficiale del programma, chi potrebbe essere il concorrente misterioso che si esibisce col costume dell’animale mitologico.

Chi è il Drago: gli indizi

Nella prima puntata della terza edizione dello show di Rai 1, il Drago ha duettato con Marco Masini, portando in scena il brano di Marco Mengoni Guerriero. Una performance che ha emozionato particolarmente la giuria de Il Cantante Mascherato. In particolare è piaciuta la carica messa da Marco Masini che ha catalizzato l’attenzione su di lui più che sull’identità della maschera. Quindi almeno per il momento la sua identità è destinata a rimanere celata. Proviamo però a delinearla con gli indizi forniti:

Sono fissato con l’estetica e la forma fisica

Mi sento al centro di me stesso

Non mostro mai l’euforia, controllo sempre le mie emozioni

Il Cantante Mascherato: chi è il Drago

Stando dunque agli indizi, il Drago è un uomo e potrebbe essere un attore o comunque un personaggio proveniente dal mondo della televisione. La sua attenzione per l’estetica e il controllo delle emozioni farebbero pensare magari più a una carriera nella recitazione che nella musica, magari in ruoli in cui controllare il pathos può essere di particolare aiuto. Oppure potrebbe essere anche un personaggio proveniente dal mondo dello sport, dove mantenere il controllo delle emozioni e una forma fisica adeguata è cruciale.

A tal proposito, risulta abbastanza convincente la proposta di Francesco Facchinetti, ovvero che sotto la maschera del Drago ci sia Andrea Iannone. Intanto, nella seconda puntata il Drago ha sfidato il Pastore Maremmano, esibendosi con Morgan nel brano Altrove.

