Chi è Giulia di Fosca Innocenti? Desirée Noferini da Upas a Mediaset

Fosca Innocenti è una fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada. Vanta un cast principalmente femminile, il che rappresenta una sorpresa per la televisione italiana. Scopriamo dunque qualcosa in più su una delle protagoniste di questa serie.

Chi è Desirée Noferini? Nella fiction Fosca Innocenti è l’interprete del personaggio di Giulia De Falco. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto, dalla carriera da attrice alla vita privata.

Giulia di Fosca Innocenti, chi è Desirée Noferini

Se avete pensato d’aver già visto Desirée Noferini da qualche parte, non vi sbagliate. L’attrice mostra infatti il suo volto ogni sera grazie a Un posto al sole, ancora oggi tra le serie più viste in Italia. Sul set dello show campano interpreta Virginia, ex moglie di Riccardo, intenzionata a riprendersi a tutti i costi suo marito.

Ben differente il suo personaggio in Fosca Innocenti, anche se si tratta allo stesso modo di una donna dal carattere forte. Il suo nome è Giulia De Falco ed è senza ombra di dubbio la poliziotta più coraggiosa della squadra al femminile della protagonista, il vice questore Fosca, interpretata da Vanessa Incontrada. Una parte che l’ha messa alla prova, avendo dovuto imparare ad andare in moto.

Nata il 3 aprile 1987 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, Desirée Noferini è un’attrice e modella ben conosciuta. Figlia di padre italiano e madre per metà nostrana e metà etiope. Ha studiato presso l’istituto d’arte e poi ha seguito il corso di recitazione di Jenny Tamburi, per iscriversi infine al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

Ha preso parte a Miss Italia, dopo essere stata eletta Miss Toscana nel 2005. Nel 2006 entra nel cast di Quelli che il calcio, ricoprendo il ruolo di schedina. Ottiene una piccola parte in Gente di mare 2 ed è poi tra le protagoniste di Un gioco da ragazze di Matteo Rovere. Spazio anche in una puntata di Don Matteo 6.

Il suo nome è ormai noto in ambito produttivo e i Manetti Bros la scelgono per Cous cous alla bolognese, film per la TV de L’ispettore Coliandro. Gira il film 20 sigarette e poi recita nella fiction Un amore e una vendetta. Una lunga gavetta la sua, che passa anche attraverso La vita che corre, miniserie Rai, Anna e Yusef di Cinzia TH Torrini e Con il sole negli occhi di Pupi Avati. Negli ultimi anni i fan hanno potuto apprezzarla in Una vita spericolata, La giostra degli scambi, Il paradiso delle signore e Il commissario Montalbano. Nel 2022 il grande pubblico si è accorto di lei grazie a Un posto al sole, dove lavora tutt’oggi.

Desirée Noferini, vita privata

Intervistata da Sorrisi, ha spiegato d’essere molto differente dal personaggio di Giulia in Fosca Innocenti. Da ragazzina era molto timida ma quella parte di sé è svanita grazie ai corsi di recitazione. Per quanto riguarda la sfera privata, sappiamo che da svariati anni ha un compagno, Joseph. La coppia ha anche un cagnolino, di nome Romeo, ed è con loro due che Desirée trascorre il poco tempo libero che ha, tra una ripresa e l’altra. Si dedica allo sport e quando può torna nella sua Firenze per trovare la famiglia.

