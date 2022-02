Chi è Lumaca Cantante Mascherato 2022: gli indizi

La Lumaca è una delle 12 maschere in gara in Il Cantante Mascherato: scopriamo gli indizi circa l’identità del concorrente sotto il costume.

Sarà anche una lumaca, ma è partito fortissimo il concorrente che si cela sotto il costume del lento animale. Nella prima puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato, infatti, la Lumaca ha duettato con Orietta Berti in uno dei grandi tormentoni della scorsa estate, ovvero Mille della cantante con Fedez e Achille Lauro. In attesa di rivedere in gara la Lumaca nella seconda puntata, vediamo chi potrebbe celarsi sotto il costume.

Chi è la Lumaca: gli indizi

Come al solito, possiamo fare affidamento solo sugli indizi forniti dal profilo Twitter ufficiale del programma per provare a indovinare chi potrebbe celarsi sotto alla maschera della Lumaca. A tal proposito, riguardo il concorrente sappiamo:

Non ho mai sentito il bisogno di nascondermi dietro a una maschera

Lumaca è un animale che si porta sempre dietro la sua casa

Il Cantante Mascherato: chi è la Lumaca

Stando ai due indizi rilasciati, possiamo provare a immaginare qualcosa sul concorrente che interpreta la Lumaca. Si tratta di una persona molto fiera della sua identità e delle sue radici, una persona che non si è mai nascosta e anzi ha cercato sempre di farsi valere. Difficile capire qualcosa in più, gli indizi in realtà dicono molto poco. Qualcosa aggiunge Milly Carlucci, che sottolinea come la Lumaca sia ingioiellata e vestita da sera, sinonimo dell’eleganza della persona che veste la maschera.

La giuria ha provato a fare le sue previsioni e sono usciti anche grandissimi nomi come Lino Banfi, indicato da Arisa, ed Eros Ramazzotti, proposto da Francesco Facchinetti. C’è però un forte candidato proposto dagli utenti dei social: i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Nella seconda puntata la Lumaca ha duettato con Paolo Belli in La prima cosa bella, sfidando il Pinguino.

