Chi è Medusa Cantante Mascherato 2022: gli indizi

Chi è il personaggio che veste i panni della Medusa nella terza edizione de Il Cantante Misterioso? Vediamo gli indizi sulla sua identità.

La Medusa è uno dei personaggi che concorrono nella terza edizione de Il Cantante Misterioso. Tanta ovviamente la curiosità per capire chi si cela sotto il costume del pericoloso animale marino: scopriamo chi può essere vedendo gli indizi forniti dal profilo ufficiale Twitter de Il Cantante Mascherato.

Chi è la Medusa: gli indizi

Durante la prima serata, la Medusa ha ottenuto un buon riscontro con il duetto con Cristiano Malgioglio nel brano di Mina L’importante è finire. I due infatti sono stati salvati dal televoto sui social, conquistando dunque l’apprezzamento del pubblico. La Medusa si pone così in un’importante posizione di vantaggio, in attesa delle prossime puntate. Ci potrebbe volere un po’ dunque per capire l’identità del concorrente, ma vediamo quali sono gli indizi per cercare di capirlo prima:

Sono una che si annoia e mi piace trasformarmi

Ho imparato a difendermi da sola

La routine mi spaventa

Il Cantante Mascherato: chi è la Medusa

Una donna forte, che ama stupire e odia la quotidianità. La concorrente che si cela sotto il costume della Medusa potrebbe essere una cantante o una donna dello spettacolo, ma ciò che è sicuro è che dotata di una spiccata personalità e che nella sua carriera potremmo averla vista in diversi aspetti. C’è da capire se per trasformazioni intende magari al look oppure qualcosa di più profondo, sicuramente unendo questi cambiamenti al rifiuto della routine esce fuori una personalità dirompente e molto variopinta.

Durante la sua presentazione, la Medusa ha aggiunto qualche dettaglio su di lei, rivelando di essere una donna single che ama difendersi da sola e farsi valere. I quattro giudici hanno fatto quattro ipotesi diverse: Bianca Guaccero, Alba Parietti, Bianca Atzei e Silvia Mezzogiorno. Vedremo se qualcuno di loro avrà indovinato. Nella seconda puntata intanto la Medusa ha sfidato SoleLuna con la canzone Zingara insieme ad Iva Zanicchi.

