Torna la fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vice questore Fosca Innocenti. Spazio al secondo episodio, che la vedrà tornare indietro nel tempo, dovendo indagare sulla morte di una persona che ha fatto parte della sua vita da giovane.

Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti. L’apprezzata fiction Mediaset vedrà la protagonista alle prese con un nuovo caso ma soprattutto con un bivio sentimentale.

Fosca Innocenti, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti, dal titolo La notte degli imbrogli, in onda venerdì 18 febbraio in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20. La città di Arezzo viene sconvolta da un terribile omicidio. Stavolta il vice questore Fosca Innocenti non riesce a mantenere il dovuto distacco. La vittima è infatti Asia Borghi, con la quale ha condiviso gli anni della scuola.

Un salto indietro nel tempo. Il loro era un rapporto importante, reciso poi dopo una lite. Da allora non si erano più sentite o viste. Rivederla priva di vita è un colpo al cuore. Per renderle omaggio, la protagonista non può fare altro che gettarsi a capofitto in questo caso, provando a renderle giustizia a tutti i costi.

Deve indagare a fondo nella vita di Asia, andando a scoprire le direzioni che la sua vita aveva preso nel corso degli anni, da quando le due avevano smesso d’essere amiche. La vittima aveva tentato di cambiare vita. Sognava di fare l’attrice e per questo aveva vissuto per un periodo Milano, provando a farsi notare.

Missione fallita, purtroppo, il che l’aveva spinta a tornare ad Arezzo, dove insegnava recitazione in un liceo. Fosca riesce a ricostruire la dinamica della morte della donna, sfruttando il suo olfatto particolarmente sviluppato. Crede che l’attenzione debba ricadere sui suoi colleghi ma rientrano tra i sospettati anche un uomo che frequentava Fosca e un gruppo di nomadi. Dovrà tentare a tutti i costi di restare lucida, considerando come Cosimo sia ormai prossimo alla partenza. Lei non ha avuto il coraggio di dirgli quello che prova per lui, che sogna una nuova vita a New York.

