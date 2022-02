Gf VIP, perché ad Alessandro Basciano il provvedimento e Aldo Montano no

Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento da parte del Grande Fratello VIP. Eppure un atteggiamento simile ha avuto anche Aldo Montano. Scopriamo perché al fidanzato di Sophie sì e al campione olimpico no

Nella Casa del Grande Fratello VIP non si parla d’altro. Il provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano fa discutere i concorrenti. Nella puntata del 17 febbraio Alfonso Signorini è stato perentorio, leggendo il comunicato del Grande Fratello ha ribadito quanto, tra l’altro, fosse stato indulgente rispetto alle passate edizioni. Comportamenti come quello dell’ex tentatore di Temptation Island avrebbero in passato ottenuto una squalifica immediata e l’uscita forzata dal reality.

Invece il provvedimento che il Grande Fratello ha preso nei confronti di Alessandro Basciano è stato mandarlo in nomination. Deve vedersela al televoto con Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo e Barù che sono a rischio eliminazione per la puntata di lunedì 21 febbraio. Le reazioni dei gieffini non si sono fatte attendere. Sono rimasti, a dire il vero, tutti basiti da questo provvedimento. Alex Belli ha reputato il comportamento di Basciano più irrispettoso nei confronti degli autori che nei suoi, la fidanzata Sophie lo ha difeso.

Soleil Sorge in queste ore ha attaccato gli autori tacciandoli di incoerenza: Delia Duran ha dato uno schiaffo ad Alex Belli in magazzino e l’episodio non è stato trattato in puntata e non è stato nemmeno oggetto di discussione. Analizziamo prima cosa ha fatto Alessandro Basciano e poi perché Aldo Montano ha avuto un comportamento tendenzialmente simile non ha avuto un provvedimento disciplinare da parte del Grande Fratello.

GF VIP, cosa ha fatto Alessandro Basciano

Ha fatto infuriare gli autori Alessandro Basciano. A poche ore dalla puntata del 17 febbraio, l’imprenditore tra Italia e Spagna era già ai ferri corti con Sophie Codegoni. Era già dalla mattina che la fidanzata gli consigliava di abbassare la cresta perché era troppo arrogante. Sophie e Alex Belli stavano chiacchierando amabilmente in giardino di tutt’altro a detta dei due concorrenti quando Basciano è passato ha pensato che stessero ridendo di lui ed è andato così in escandescenza.

Sophie gli ha riso in faccia con Alex che gli diceva “tranquillo” per calmarlo e la fidanzata diceva “ma sei serio?” perché era reazione eccessiva avendo frainteso i loro discorsi. L’ira ha preso il sopravvento e l’ex tentatore si è avvicinato con aria minacciosa ad Alex Belli e Barù l’ha dovuto frenare perché l’impressione era che volesse lo scontro fisico. Andando via dicendo a Belli “ti tiro sto peso in testa”, riferendosi ad un manubrio che era lì per terra. Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare perché ha avuto una reazione inqualificabile, violenta e contro lo spirito del Grande Fratello.

GF VIP, perché Basciano ed Aldo Montano no

In tanti sui social si sono domandati, come fatto dalla stessa Soleil Sorge, perché Alessandro Basciano ha ricevuto questo provvedimento e Aldo Montano no. Il campione olimpico si era avvicinato in maniera minacciosa ad Alex Belli durante la sua esperienza al Grande Fratello. All’epoca dei fatti ci fu la rottura definitiva della loro amicizia, erano i tre moschettieri insieme a Bortuzzo e Montano era da giorni infastidito dall’atteggiamento di Alex Belli che a dire del toscano parlava male dietro di lui.

In quell’occasione però gli autori non sono intervenuti con un provvedimento, cosa avvenuta per Basciano. La notevole differenza tra le due situazioni è netta e l’ha spiegata lo stesso Alfonso Signorini. Già da tempo infatti Alessandro Basciano era stato redarguito per i suoi atteggiamenti sopra le righe in particolare con Sophie. Sembrava che il concorrente avesse capito i suoi errori con una lettera indirizzata a Sophie dove si è aperto esternando il suo amore nei confronti della ragazza. Un fuoco di paglia, considerato che dopo poche ore Alessandro Basciano è ricaduto nei suoi errori. Proprio per questo il Grande Fratello ha deciso di punirlo mandandolo in nomination diretta.