Space Force 2: trama, cast e terza stagione

Una serie comedy con protagonista Steve Carrell è garanzia di successo. Space Force non ha fatto eccezione sotto questo aspetto. I fan attendevano con ansia l’arrivo della seconda stagione, che ha finalmente fatto il proprio esordio, confermando il ricco cast.

Una nuova sfida per la Space Force, con il generale Mark R. Naird alle prese con un nuovo presidente degli Stati Uniti. Se il progetto era nato sotto la guida di un POTUS che ricordava Trump, ora dovrà dimostrare le ragioni per le quali sia necessario restare in attività sotto quest’amministrazione.

Space Force 2, trama e cast

Steve Carerell e Greg Daniels hanno fatto di nuovo centro. Space Force è liberamente ispirata alla decisione dell’ex presidente Donald Trump di creare l’Astronautica Militare. Un successo clamoroso che ha portato a Space Force 2.

Nella seconda stagione ci si ricollega direttamente agli eventi dell’ultimo finale di stagione. Il lavoro del generale Naird è sotto processo al Pentagono. La squadra riuscirà a fare gruppo e testimoniare in suo favore? Pare di sì ma avranno tutti un tempo limitato per riuscire a portare qualcosa di concreto sul tavolo, che possa evitare lo smantellamento del progetto.

Alla guida del comparto scientifico ci sarà ancora il dottor Mallory, e non mancheranno anche gli altri eccezionali membri del cast. Da scoprire inoltre cosa accadrà a Maggie, moglie di Mark, evasa di prigione.

Ecco il cast di Space Force 2:

Steve Carrell: Mark R. Naird

John Malkovich: dottor Adrian Mallory

Diana Silvers: Erin, figlia di Mark

Tawny Newsome: capitano Angela Ali

Ben Schwartz: F. Tony Scarapiducci

Lisa Kudrow: Maggie, moglie di Mark

Jimmy O. Yang: dottor Chen Kaifang

Noah Emmerich: generale Kick Grabaston

Alex Sparrow: Yuri “Bobby” Telatovich

Don Lake: Brad Gregory, assistente di Mark

Space Force 3, quando esce

Nonostante la seconda stagione sia appena uscita, i fan si chiedono già se ci sarà Space Force 3. Netflix era a caccia di una personale serie comedy di punta. Il sogno era quello di replicare, seppur in maniera minore, il successo di The Office. La doppia Steve Carrell e Greg Daniels ha consegnato un’idea davvero eccellente ma forse ci si attendeva di più dalla prima stagione. Nella seconda è cambiato l’approccio registico, il che potrebbe intrigare maggiormente il pubblico. Vi è stato un calo degli episodi, il che non è di certo un buon segnale ma, ad oggi, non è stato ancora annunciato sia un rinnovo che una cancellazione. Solitamente comunicati del genere giungono un mese dopo il caricamento sulla piattaforma. Toccherà attendere prevedibilmente marzo per avere una risposta certa. Si ipotizza però una terza e magari ultima stagione. Nel caso in cui il pubblico dovesse però dimostrare un grande affetto per lo show, non sarebbe da escludere anche un progetto ben più lungo. Ad oggi ci si attende un rinnovo e dunque l’arrivo di Space Force 3 tra la seconda parte del 2023 e il 2024.

Space Force 2 streaming

Space Force 2 è disponibile su Netflix da venerdì 18 febbraio 2022. Sono proposti sette nuovi episodi da 30 minuti l’uno. Tutto ciò che occorre fare è accedere al proprio account della piattaforma streaming, visibile da smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

